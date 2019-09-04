10 сентября 2019

Вам когда-нибудь приходилось хотя бы разочек задумываться о… самоубийстве? Не спешите отвечать. Я ведь не священник и вы не на исповеди. Просто попытайтесь вспомнить, что послужило причиной столь горестных мыслей и к какому выводу вы пришли в результате.

Все ведь не так просто в нашей жизни. И вряд ли мы в полной мере имеем право судить тех, кто однажды — в силу непреодолимых причин или так уж сложившихся обстоятельств — приходит к решению, исправить которое потом уже не сможет никто.

Знаете, это лишь в детстве все было по-другому. Переживая очередную обиду (как обычно, казавшуюся самой страшной в жизни!), ты забивался в какой-нибудь темный угол, подальше от чьих-то глаз, и, заливаясь слезами, начинал представлять себе, как «я вот устрою сейчас с собой такое, что вы все будете рыдать над моим бездыханным телом, а я в сторонке буду смотреть на это — и радоваться тому, как вам всем будет плохо без меня…» Где уж было понять в том возрасте, что если такое случится, то и горевать-то о никому не нужном сироте особо никто не станет, и сам-то ты уже ничего не увидишь, поскольку уход из жизни не предполагает дальнейшего наблюдения «оттуда» за тем, что будет происходить здесь…

С годами приходит очевидное понимание того, сколь дорога и неповторима жизнь, дарованная тебе однажды родителями и Господом, и насколько ты не вправе обрывать её самостоятельно по одной лишь прихоти своей, пускай даже и вызванной какими-то серьезными причинами. Хотя порою, видя, как приходится мучаться тем, кто, сломленный неизлечимым недугом, становится столь страшной (и физически, и ещё больше морально) обузой для самых близких своих людей, нет-нет, да и задумаешься о потаённой возможности взять да и оборвать все эти мучения одним махом. В случае чего… Особенно эта мысль начинает пронзать душу, когда смотришь в глаза близкого человека, переживающего свои затянувшиеся последние часы жизни на этой земле — и своё состояние «обузы для всех» понимающего, но в силу болезненной слабости ничего не способного не то, что сделать, а даже просто слово произнести…

Сегодня всемирный день предотвращения самоубийств. Вот почему, собственно, я и решил затянуть эту заунывную песню, мотив которой наверняка знаком и понятен многим из нас. Но закончить я хочу на совсем другой ноте. Мы не вправе обрывать свою жизнь уже хотя бы потому, что наша жизнь и каждый из нас уникальны и неповторимы. И потому что мы по-прежнему кому-то нужны даже больше, чем можем об этом предполагать.

Знаете, пришёл однажды старый садовник в сад, выращенный его же руками. И увидел умирающий дуб, который не смог больше терпеть того, что никогда не станет выше сосны. И увидел потихонечку усыхавшую рядом сосну, которую угнетало то, что ей не дано плодоносить так, как зелёному винограду, большими гроздьями свисавшему с тугих веток рядом с домом садовника. Но и виноград признался в том, что этот урожай будет для него последним, потому что он всю жизнь мечтал стать таким же красивым и благоухающим, как роза, да так и не стал.

И только роза благодарно склонила свой пышный бутон в сторону садовника и призналась:

- Если бы ты хотел на моём месте посадить дуб или яблоню, или что-нибудь другое, ты бы сделал это. Но ты решил посадить меня. И я, сознавая это, радуюсь каждому дню своей жизни и стараюсь красотой своей и благоуханием дарить радость всем, кто способен это оценить. Разве же это не счастье? И вправе ли мы отказываться от того, что судьбою нам предопределено?..

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…