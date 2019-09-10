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iPhone 11 и другие новинки: где и когда смотреть онлайн-трансляцию презентации Apple
10 сентября в США состоится долгожданная презентация новых продуктов Apple. Собравшиеся в Театре Стива Джобса в Купертино смогут увидеть новые модели iPhone. Ожидается, что новинки будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Также будут продемонстрированы публике обновленные «умные часы» Apple Watch, новый iPad и MacBook Pro.
Презентация начнется в 10 утра по местному времени (в 20.00 по Киеву). Следить за событием можно онлайн на Youtube-канале компании Apple.
Чем ближе к официальной презентации, тем больше распространяется слухов о том, что будет представлять собой новая линейка iPhone. Пока известно лишь, что Apple решила расширить возможности камеры смартфона и снабдить новинку более мощным процессором Apple A13. Полагают, что на iPhone 11 будет установлена новая операционная система iOS 13.
Кроме мобильных устройств, Apple собирается обновить свою линейку аксессуаров. 10 сентября будут продемонстрированы публике новые наушники AirPods и смарт-колонка HomePod.
Напомним, в продажу новые смартфоны могут поступить уже 27 сентября.
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