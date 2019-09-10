Гибель военного на Черниговщине: выяснились детали трагедии

Происшествия

Расследование трагедии на военном полигоне в Гончаровском Черниговской области, где при транспортировке боевой техники погиб солдат-контрактник, все еще продолжается. Пока что факты говорят о том, что военнослужащий во многом сам виноват, что оказался между двумя заведенными боевыми машинами — танком и бронированной ремонтно-эвакуационной машинй (БРЭМ).

Оперативное командование «Север» проводит служебное расследование. Представители командования подтверждают, что военными были нарушены правила безопасности при перемещении техники. Заглохшую БРЭМ пытались отбуксировать танком и халатно отнеслись к безопасности людей.

«Трагедия с военнослужащим произошла в результате нарушения им меры безопасности. Он находился между двумя заведенными машинами, и одна из них начала движение. Он выполнял задачи по наброске тросов, а стоять между заведенными машинами запрещено», — объяснил начальник пресс-центра оперативного командования «Север» Виталий Кириллов в комментарии UA: Чернигов.

А в Государственном бюро расследований не исключают, что есть вина и на водителе БРЭМ. «По предварительной информации, во время движения колонны военной техники водитель БРЭМ нарушил правила вождения этой машины и совершил наезд на военнослужащего, прижав его к танку, который двигался впереди», — объяснила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Напомним, 30-летний военнослужащий скончался по дороге в медучреждение. ЧП на полигоне случилось 7 сентября около 16 часов. Колонна техники направлялась в Чернигов.

Ранее на полигоне в пгт Гончаровское из-за нарушения правил безопасности погибли двое военных: они разожгли костер на непроверенном участке полигона, после чего случился взрыв.

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