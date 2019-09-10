- 08:46 В Киеве разгорелся пожар возле метро «Олимпийская»: фото с места ЧП
- 08:43 Сразу после свадьбы в больнице невесту отключили от систем искусственного жизнеобеспечения
- 08:29 Остановили сердце почти на час: в Виннице провели уникальную операцию беременной
- 08:07 Где смотреть онлайн Украина – Нигерия: расписание трансляций матча
- 08:01 "Никто из нас не родился избранным", — Роман Скрыпин о Зеленском, новой власти и будущем Украины
- 07:51 Гибель военного на Черниговщине: выяснились детали трагедии
- 07:38 Вице-чемпионы мира хорваты в день рождения Модрича потеряли очки в матче отбора к Евро-2020 в Баку
- 07:31 При дефиците витамина С кровоточат десны и выпадают волосы: в каких продуктах он содержится
- 07:27 Украина – Нигерия: онлайн-трансляция матча на «Днепр-Арене»
- 07:25 iPhone 11 и другие новинки: где и когда смотреть онлайн-трансляцию презентации Apple
- 07:25 Новые тренды в маникюре: идеи для офиса
- 06:55 Теленок-мутант с «человеческим лицом» ужаснул сеть
Гибель военного на Черниговщине: выяснились детали трагедии
Расследование трагедии на военном полигоне в Гончаровском Черниговской области, где при транспортировке боевой техники погиб солдат-контрактник, все еще продолжается. Пока что факты говорят о том, что военнослужащий во многом сам виноват, что оказался между двумя заведенными боевыми машинами — танком и бронированной ремонтно-эвакуационной машинй (БРЭМ).
Оперативное командование «Север» проводит служебное расследование. Представители командования подтверждают, что военными были нарушены правила безопасности при перемещении техники. Заглохшую БРЭМ пытались отбуксировать танком и халатно отнеслись к безопасности людей.
«Трагедия с военнослужащим произошла в результате нарушения им меры безопасности. Он находился между двумя заведенными машинами, и одна из них начала движение. Он выполнял задачи по наброске тросов, а стоять между заведенными машинами запрещено», — объяснил начальник пресс-центра оперативного командования «Север» Виталий Кириллов в комментарии UA: Чернигов.
А в Государственном бюро расследований не исключают, что есть вина и на водителе БРЭМ. «По предварительной информации, во время движения колонны военной техники водитель БРЭМ нарушил правила вождения этой машины и совершил наезд на военнослужащего, прижав его к танку, который двигался впереди», — объяснила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
Напомним, 30-летний военнослужащий скончался по дороге в медучреждение. ЧП на полигоне случилось 7 сентября около 16 часов. Колонна техники направлялась в Чернигов.
Ранее на полигоне в пгт Гончаровское из-за нарушения правил безопасности погибли двое военных: они разожгли костер на непроверенном участке полигона, после чего случился взрыв.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?