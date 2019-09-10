Происшествия

На Буковине 8-летний мальчик за рулем квадроцикла погиб в жутком ДТП (фото, видео)

В Красноильске Черновицкой области в ДТП погиб восьмилетний мальчик. 9 сентября школьник решил погонять по улочкам села на квадроцикле, но выехал на широкую дорогу и оказался под колесами проезжавшего мимо легкового автомобиля.

Водитель «Volkswagen» оправдывался, что юный квадроциклист появился на дороге внезапно, неожиданно съехав с боковой улицы. Проверка показала, что молодой водитель лукавит и пытается замять нарушение правил. Алкотестер подтвердил, что 21-летний водитель сел за руль пьяным. А свидетели ДТП единодушно подтверждают, что автомобиль несся на скорости, явно выше, чем разрешена для сельских дорог.

Расследуется дело о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст. 286 УК Украины). Назначены экспертизы. Водитель «Фольксвагена» задержан.

Напомним, ранее в Украине предложили повысить стоимость постановки на учет квадроциклов. Планировалось, что новые нормы могут утвердить до 2020 года.

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