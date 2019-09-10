24.84 / 25.11 27.33 / 27.75
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Буковине 8-летний мальчик за рулем квадроцикла погиб в жутком ДТП (фото, видео)

9:27 10 сентября 2019 555
квадроцикл
Инф. «ФАКТОВ»

В Красноильске Черновицкой области в ДТП погиб восьмилетний мальчик. 9 сентября школьник решил погонять по улочкам села на квадроцикле, но выехал на широкую дорогу и оказался под колесами проезжавшего мимо легкового автомобиля.

дтп

Водитель «Volkswagen» оправдывался, что юный квадроциклист появился на дороге внезапно, неожиданно съехав с боковой улицы. Проверка показала, что молодой водитель лукавит и пытается замять нарушение правил. Алкотестер подтвердил, что 21-летний водитель сел за руль пьяным. А свидетели ДТП единодушно подтверждают, что автомобиль несся на скорости, явно выше, чем разрешена для сельских дорог.

Расследуется дело о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст. 286 УК Украины). Назначены экспертизы. Водитель «Фольксвагена» задержан.

Напомним, ранее в Украине предложили повысить стоимость постановки на учет квадроциклов. Планировалось, что новые нормы могут утвердить до 2020 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер