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9-летняя девочка с ампутированными ногами дебютировала в качестве модели на Неделе моды в Нью-Йорке (фото, видео)
На Неделе моды в Нью-Йорке дебютировала девятилетняя модель из британского города Бирмингем Дэйзи-Мэй Димитри. Она стала первым ребенком-ампутантом, принявшим участие в этом гламурном мероприятии. Как сообщает CBS News, девочка вышла на подиум, демонстрируя одежду бренда Lulu et Gigi.
Дэйзи Мэй родилась с врожденным дефектом — отсутствием малых берцовых костей. Ей ампутировали обе ноги в раннем детстве и она научилась передвигаться на протезах. Дэйзи-Мэй всегда мечтала стать моделью. И осуществила свою мечту, начав карьеру в восемь лет.
«Она замечательно справилась. Ходила, как профессионал и получала от этого удовольствие. Она по-настоящему гордится тем, чего достигла», — рассказал отец девочки Алекс после ее дефиле.
Когда Дэйзи-Мэй спросили, что бы она посоветовала таким, как она, детям, та ответила: «Никогда не сдавайтесь. И просто делайте то, что вы можете делать».
График юной модели довольно плотный. Позже в этом месяце Димитри также сделает фотосессию для Lulu et Gigi на вершине Эйфелевой башни в Париже.
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