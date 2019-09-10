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Месси нервно курит в сторонке: в Англии футболист забил два гола прямыми ударами с углового (видео)
Пока ведущие футболисты Европы защищают цвета своих сборных в отборочном турнире Евро-2020, в Англии продолжаются баталии в низших лигах. В один миг стал знаменитым защитник команды «Уиком Уондерерс» Джо Джейкобсон (на фото). И дело даже не в том, что 32-летний валлиец оформил хет-трик в домашнем поединке третьего по силе дивизиона против «Линкольн Сити». Левый защитник хозяев поля умудрился дважды (на 35-й и 75-й минутах) поразить ворота соперника… прямыми ударами с углового (еще один гол Джейкбсон забил со штрафного).
«Ощущения непривычные. Никогда до этого даже дубля не делал. Я тренировал эти удары всю неделю, но был ужасен — даже близко не попадал. Наверное, ребята на меня злятся: они бежали в штрафную, но не получили от меня пас», — сказал герой матча Джо Джейкобсон.
Кстати, в скромности футболисту не откажешь. Достаточно вспомнить, что в прошлом сезоне два из своих семи мячей уроженец Уэльса тоже забил прямыми ударами с угловой отметки.
Добавим, что благодаря хет-трику Джейкобсона «Уиком» победил «Линькольн Сити» (3:1) и с 15 очками возглавил турнирную таблицу лиги 1.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легенда «Бетиса» Хоакин забил чудо-гол в Кубке Испании прямым ударом с углового.
Фото ФК «Уиком»
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