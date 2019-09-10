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Происшествия

Жестокая драка девочек-подростков в Запорожье: выяснились новые детали

10:49 10 сентября 2019 1221
девочки
Инф. «ФАКТОВ»

Массовая драка школьниц в Запорожье случилась из-за подросткового конфликта: девушка, обидевшись на распускаемые о ней в школе слухи, решила проучить обидчиц. Примечательно, что в распространении сплетен участвовали и те юноши, которые потом с удовольствием снимали жестокую драку на свои смартфоны.

Видео с подростковой дракой было опубликовано в Telegram-канале «Это Запорожье». Приятель одной из девушек объяснил, что драка случилась из-за распространяемых в школе слухов. Объект травли не видела других методов, кроме силовых, чтобы заставить замолчать своих обидчиков. «Под раздачу» попали и виноватые, и те, кто пытался за них заступиться.

Жители Запорожья обратили внимание, что свидетелям конфликта правильнее было бы разнять дерущихся, а не снимать видео.

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Напомним, по оценкам специалистов, ежегодно две трети украинских детей становятся жертвами булинга, обидчиками или свидетелями школьной травли. Суд уже вынес первый приговор по делу о буллинге.

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