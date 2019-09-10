Запрос на новый формат: экс-депутат рассказал об отношениях власти и оппозиции

Политика

Предыдущая власть наряду с силовыми методами демонизировала оппозицию, ставя знак равенства между понятиями «оппозиционер» и «враг государства». Этот миф нужно развенчивать, считает экс-нардеп Дмитрий Святаш. Об этом он заявил в интервью «Українським Новинам».

«Я буду заниматься и уже сейчас вплотную занимаюсь внепарламентской политической деятельностью. Это нормально, когда в гражданских обществах много политиков находятся вне политических институтов. Поэтому я буду работать с той политической силой, от которой баллотировался в ВР — „Оппозиционной платформой — За життя“. Это единственная политическая сила, которая сегодня находится в идеологической оппозиции к новой власти», — заявил политик.

Святаш видит задачу оппозиции в аргументированной конструктивной критике власти, которая выражается в предложениях альтернативного пути.

Экс-нардеп считает, что в украинском обществе, кроме запроса на новые лица, существуют ожидания новой конструкции взаимоотношений в обществе и власти: «Я очень надеюсь, что есть запрос (в обществе. - Авт.) не только на новые лица, то есть физиогномически, но существует запрос и на новые подходы к управлению государством, на новые системы взаимоотношений с обществом, в том числе взаимоотношения в системе координат „власть — оппозиция“. Это тот момент, который является ключевым, особенно сейчас, когда фактически снята депутатская неприкосновенность».

Политик отметил, что на минувших президентских и парламентских выборах украинцы голосовали в том числе за то, чтобы власть не использовала правоохранительные органы для достижения политических целей.

«Система политической культуры в обществе определяется тем, каким образом власть использует или не использует весь правоохранительный и силовой блок — прокуратуру, Нацполицию, НАБУ — для того, чтобы разобраться с оппозицией. Так вот, люди проголосовали в том числе за то, чтобы этого больше не повторилось», — считает Святаш.

Политик заявил, что основное внимание будет уделять тому, чтобы донести идеи своей политической силы до людей.

«Моя задача сегодня — объяснять людям наши идеи. Объяснять, что на самом деле они не вредны для государства. Мы просто хотим мира, благосостояния, восстановления экономических отношений со странами постсоветского пространства, которые являются основным рынком для сбыта продукции Украины», — подытожил он.



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