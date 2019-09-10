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Сенцов и Кольченко дают первую пресс-конференцию после освобождения: онлайн-трансляция
Бывшие узники Кремля Олег Сенцов и Александр Кольченко созвали первую пресс-конференцию после своего освобождения. 7 сентября Сенцов и Кольченко вернулись в Украину по процедуре обмена. Бывшие узники поблагодарили всех, кто участвовал в их освобождении.
Модератором мероприятия стала Александра Матвийчук из «Центра гражданских свобод». По ее словам, на мероприятие пришло беспрецедентное число журналистов.
Сенцов в ходе пресс-конференции извинился за предыдущие отказы журналистам в интервью. Он признался, что просто не любит быть героем телешоу и других публичных мероприятий.
Как это было: история политического узника Кремля Олега Сенцова
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