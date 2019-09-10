24.79 / 25.08 27.29 / 27.71
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Сенцов и Кольченко дают первую пресс-конференцию после освобождения: онлайн-трансляция

12:10 10 сентября 2019 29
сенцов и кольченко
Инф. «ФАКТОВ»

Бывшие узники Кремля Олег Сенцов и Александр Кольченко созвали первую пресс-конференцию после своего освобождения. 7 сентября Сенцов и Кольченко вернулись в Украину по процедуре обмена. Бывшие узники поблагодарили всех, кто участвовал в их освобождении.

Модератором мероприятия стала Александра Матвийчук из «Центра гражданских свобод». По ее словам, на мероприятие пришло беспрецедентное число журналистов.

Сенцов в ходе пресс-конференции извинился за предыдущие отказы журналистам в интервью. Он признался, что просто не любит быть героем телешоу и других публичных мероприятий.

Как это было: история политического узника Кремля Олега Сенцова

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер