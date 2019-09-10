Сенцов и Кольченко дают первую пресс-конференцию после освобождения: онлайн-трансляция

Украина

Бывшие узники Кремля Олег Сенцов и Александр Кольченко созвали первую пресс-конференцию после своего освобождения. 7 сентября Сенцов и Кольченко вернулись в Украину по процедуре обмена. Бывшие узники поблагодарили всех, кто участвовал в их освобождении.

Модератором мероприятия стала Александра Матвийчук из «Центра гражданских свобод». По ее словам, на мероприятие пришло беспрецедентное число журналистов.

Сенцов в ходе пресс-конференции извинился за предыдущие отказы журналистам в интервью. Он признался, что просто не любит быть героем телешоу и других публичных мероприятий.

Как это было: история политического узника Кремля Олега Сенцова

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter