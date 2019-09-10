Стало известно, за чьи деньги снимался фильм о 100 днях президентства Зеленского

Политика

Хвалебный фильм о Владимире Зеленском «100 дней президента», как оказалось, был снят по инициативе и за деньги «Студии «Квартал 95». Офис президента утверждает, что не владеет информацией о стоимости съемок.

Как сообщают «Українські новини», в Офисе Зеленского утверждают, что не имеют отношения к продемонстрированному фильму: идея и реализация принадлежат «кварталовцам».

60-минутный фильм о Зеленском был показан в Украине в качестве альтернативы традиционной пресс-конференции главы государства по итогам 100 дней при власти. В фильме Зеленский общается не с журналистом, а с актером Стасом Бокланом. Также в киноленту включены эпизоды, как политики оценивают деятельность нового украинского лидера.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» политолог Евгений Магда высказал интересное мнение, почему в команде Зеленского подчеркнуто отмежевываются от фильма «100 дней президента». Политэксперт уверен, что это все «запасной вариант» на случай, если кино не понравится зрителям. После такого фильм всегда можно выдать за проморолик к четвертому сезону сериала «Слуга народа».

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