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В Николаеве произошел масштабный пожар на складах с пластиком: огонь тушили всю ночь (фото, видео)
Возгорание цеха, в котором перерабатывали пластиковую тару, произошло вечером 9 сентября. Сигнал в ГСЧС об этом поступил в 19:56. Как оказалось, на улице Мельничной в Заводском районе Николаева загорелся не только сам цех, но и расположенные рядом склады. Общая площадь пожара составила свыше 600 метров. Ранее в результате пожара в киевской многоэтажке погибла женщина.
Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области, пожару был присвоен повышенный номер вызова. Для ликвидации очага возгорания к цеху направили расчеты сразу трех пожарных частей (35 бойцов) и 7 единиц техники. Борьба с огнем была затруднена тем, что этот район города оказался «безводным» — ближайший пожарный гидрант находился в километре от места происшествия. Поэтому пришлось дополнительно привлекать водовозы, чтобы доставить воду к месту пожара.
Была реальная угроза переброски огня на находящиеся рядом жилые дома и цех другого предприятия, а также припаркованные неподалеку автомобили. Но благодаря квалифицированным действия пожарных этого не произошло. В 21:35 пожар удалось локализовать, а в 3:30 возгорание было полностью ликвидировано.
Отметим, что жильцы близлежащих домов уже давно выражали недовольство расположением рядом пожароопасного производства. Однако на их жалобы никто не реагировал.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в понедельник, 9 сентября, в селе Триполье под Киевом загорелась свалка мусора на площади почти в один гектар.
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