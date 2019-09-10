В Украине мелкие монеты выведут из обращения: что важно знать (фото)

Деньги

Вскоре в Украине исчезнут мелкие монеты, зато появятся новые монеты и купюры более крупного номинала. Согласно постановлению Национального банка, монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек с 1 октября 2019 года перестанут быть платежным средством в нашей стране и будут выведены из обращения. Монеты номиналом 25 копеек будут постепенно выводиться из обращения, но пока еще останутся платежным средством.

До 18 октября 2019 года все юридические лица, филиалы банков и физические лица — предприниматели должны сдать остатки монет номиналом 1, 2 и 5 копеек для зачисления на счета.

Согласно постановлению НБУ, еще в течение трех лет граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек на монеты и банкноты других номиналов:

в течение первого года с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2020 года включительно — во всех отделениях украинских банков;

включительно — во всех отделениях украинских банков; в течение трех лет с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2022 года включительно — в Национальном банке и уполномоченных банках («Ощадбанк», «ПриватБанк», «Райффайзен Банк Аваль»).

Кроме того, в НБУ сообщили, что уже прекращена печать купюр номиналом 1 и 2 гривни. Но они продолжают оставаться платежным средством. Их постепенно будут выводить из обращения и заменять на монеты.

Кстати, как сообщил председатель Национального банка Украины Яков Смолий, осенью нынешнего года планируется ввести в обращение монету номиналом 5 гривен, а в 2020 году — монету номиналом 10 гривен. Для этих целей Нацбанк отчеканит 100 млн штук новых монет.

Также стоит отметить, что с 25 октября Национальный банк введет в обращение банкноту нового высокого номинала — 1000 гривен.

«Основная цель введения банкнот крупного номинала — снижение затрат на обслуживание наличного денежного обращения, — сообщил „ФАКТАМ“ председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо. — Украина использует бумажные купюры, производимые не по самым передовым технологиям, которые быстро ветшают и требуют замены. Средний срок бумажных денег — 2 года. В реальности это довольно большие постоянные затраты. Хотя себестоимость производства самой распространенной купюры в 200 грн не очень отличается от себестоимости купюры в 1000 грн. Между тем купюра в 1000 грн снижает затраты на обслуживание наличного обращения в 5 раз — естественно, применительно к одинаковому объему денежных средств, ведь никто не будет полностью заменять находящиеся в обращении банкноты на более крупные».

Первые сообщения о введении Нацбанком в обращение купюры номиналом 1000 гривен вызвали тревогу среди украинцев. Многие заволновались, не станет ли такой шаг толчком к росту инфляции?

— Наличные деньги в общем объеме денежной массы экономики современного государства составляют до 2%, — рассказал «ФАКТАМ» управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий. — Примерно такая же ситуация и в Украине, поэтому введение купюры номиналом 1000 грн физически не может повлиять значительно, конечно, в том случае, если выпуск наличных денег не будет бесконтрольным и их не начнут печатать и вводить в оборот большими объемами. Новые купюры должны заменять старые, выведенные из оборота, а суммы таких денег ежегодно исчисляются миллиардами. Например, в 2017 году НБУ изъял из оборота и утилизировал 749,2 млн изношенных купюр на сумму 48,4 млрд грн.

Минусом для населения, как и для всех участников расчетов наличными деньгами, является возможное увеличение мошенничества и подделка купюр высокого номинала. Но думаю, что это небольшая проблема, так как к купюрам высокого номинала всегда более пристальное внимание.

Правила безопасности для защиты от подделок очень просты и требуют обычной внимательности. Следует отметить, что качество наличной гривни соответствует наивысшим мировым стандартам. Очень непросто подделать купюры так, чтобы их было сложно отличить от настоящих. При этом не нужно сбрасывать со счетов высокий уровень развития полиграфической техники, доступной для свободного приобретения. На такой технике можно изготовить фальшивые купюры неплохого качества, которые непросто распознать без специальных устройств.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, лучше не использовать купюры высокого номинала при расчетах наличными за пределами официальных торговых сетей и не иметь дела с сомнительными лицами. Хочу подчеркнуть, что доля расчетов постоянно снижается в пользу безналичных и граждане совершенно свободно расплачиваются даже между собой карточками. В Украине для этого созданы благоприятные условия. Никто не пытается задавать вопросы по поводу налогообложения таких операций, во всяком случае пока. Это является какой-то компенсацией общих неблагоприятных условий ведения бизнеса и высокой коррупции, — подытожил Евгений Невмержицкий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на лицевой стороне купюры в 1000 гривен размещен портрет украинского ученого и философа Владимира Вернадского. На оборотной стороне — изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины. По размеру и цвету 1000-гривневая купюра заметно отличается от других находящихся в обращении банкнот. Размер 1000-гривневой купюры — 75×160 мм. Основной цвет — голубой

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