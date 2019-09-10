- 14:43 «Это болото»: Сенцов сделал мощное заявление о России и Путине
- 14:39 На Донбассе поймали вооруженного сообщника боевиков «ЛНР»
- 14:27 В Киеве из-за планового ремонта на сетях отключат воду (адреса)
- 14:05 У Путина высказались о возможности нового обмена пленными
- 13:59 Рада в первом чтении поддержала закон, разрешающий НАБУ и ГБР проводить прослушку
- 13:38 Водитель школьного автобуса едва не завез детей под поезд: в сети показали шокирующее видео
- 13:37 Волынец потребовал от НАБУ вмешаться в ситуацию с «Центрэнерго»
- 13:35 Зеленский назначил главой Ровенской ОГА бизнесмена Виталия Коваля: что о нем известно
- 13:23 В Украине мелкие монеты выведут из обращения: что важно знать
- 13:12 Вооруженное нападение на полицейских в Житомире: стало известно о задержании организатора
- 13:08 Раскрыто похищение крымскотатарского активиста Аметова, — прокурор АР Крым
- 13:00 «Только на танках»: Сенцов высказался о возвращении в Крым и поездках на Донбасс
У Путина высказались о возможности нового обмена пленными
В России заявили, что готовы продолжать переговоры о новых обменах удерживаемыми лицами. Тем не менее, конкретные сроки в Кремле называть не хотят. Если в Украине высказывают осторожные надежды, что обмен возможен до конца года, то РФ предпочитает очень туманные формулировки.
«Говорить о сроках преждевременно, — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. — Но понимание, что нужно на это выходить, имеется».
Напомним, в ходе обмена 7 сентября в Украину вернулись 35 человек из российских СИЗО и тюрем. По оценкам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в тюрьмах РФ, а также в изоляторах в оккупированном Крыму остаются как минимум 113 украинцев. Кроме того, есть узники, которых годами держат на оккупированной части Донбасса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.