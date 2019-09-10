24.80 / 25.08 27.29 / 27.72
Киев: +25
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

У Путина высказались о возможности нового обмена пленными

14:05 10 сентября 2019 201
песков
Инф. «ФАКТОВ»

В России заявили, что готовы продолжать переговоры о новых обменах удерживаемыми лицами. Тем не менее, конкретные сроки в Кремле называть не хотят. Если в Украине высказывают осторожные надежды, что обмен возможен до конца года, то РФ предпочитает очень туманные формулировки.

«Говорить о сроках преждевременно, — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. — Но понимание, что нужно на это выходить, имеется».

Напомним, в ходе обмена 7 сентября в Украину вернулись 35 человек из российских СИЗО и тюрем. По оценкам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в тюрьмах РФ, а также в изоляторах в оккупированном Крыму остаются как минимум 113 украинцев. Кроме того, есть узники, которых годами держат на оккупированной части Донбасса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер