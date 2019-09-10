У Путина высказались о возможности нового обмена пленными

Мир

В России заявили, что готовы продолжать переговоры о новых обменах удерживаемыми лицами. Тем не менее, конкретные сроки в Кремле называть не хотят. Если в Украине высказывают осторожные надежды, что обмен возможен до конца года, то РФ предпочитает очень туманные формулировки.

«Говорить о сроках преждевременно, — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. — Но понимание, что нужно на это выходить, имеется».

Напомним, в ходе обмена 7 сентября в Украину вернулись 35 человек из российских СИЗО и тюрем. По оценкам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в тюрьмах РФ, а также в изоляторах в оккупированном Крыму остаются как минимум 113 украинцев. Кроме того, есть узники, которых годами держат на оккупированной части Донбасса.

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