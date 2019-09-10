Верховный суд поставил точку в деле руководителя "титушек" Крысина

Украина

Верховный суд оставил без изменений приговор Апелляционного суда Киева от 13 июня 2018 года в отношении скандального «антимайдановца» Юрия Крысина (его приговорили к пятилетнему лишению свободы за убийство журналиста Вячеслава Веремия). Решение служители Фемиды приняли после рассмотрения кассационной жалобы адвокатов Крысина. Те просили оставить в силе приговор Шевченковского райсуда Киева, которым их подзащитный получил условный срок.

«Приговор оставить без изменений, а апелляционную жалобу защитников Крысина — без удовлетворения. Постановление Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит», — говорится в постановлении, которое цитирует ТСН.

Напомним, в конце 2018 года Крысина, который руководил «титушками» во время Революции достоинства решили вернуть из колонии в Лукьяновское СИЗО. Решение о переводе в закрытом режиме приняла судья Соломенского суда Елена Курова. Причиной стали жалобы осужденного на состояние здоровья.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter