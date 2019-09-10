Снижение процентов по кредитам: реально ли этого добиться

Деньги

В последнее время представители Офиса президента, партии «Слуга народа» и нового правительства делают громкие заявления о грядущем экономическом росте, увеличении ВВП, снижении банковских кредитных ставок и притоке инвестиций в Украину. Однако далеко не все простые граждане понимают, что такое экономический рост и как он коснется непосредственно их. Попробуем разобраться.

Премьер-министр Алексей Гончарук, выступая в Верховной Раде, заявил, что новое правительство ставит перед собой тактическую цель снизить ставки по кредитам. По его словам, для ускорения экономического роста необходимы дешевые финансовые ресурсы. Гончарук считает реальными ставки по ипотеке в гривне на уровне 12−13% уже в следующем году.

«Уже в этом году может снижаться ставка по кредитам. Люди начнут делать бизнес. Это поможет запустить строительство и промышленность. Дешевое кредитование — это одна з тактических целей, которую мы ставим перед собой в ближайшее время», — заявил Алексей Гончарук.

Кроме того, отметил Гончарук, правительство хотело бы видеть в Украине рост ВВП минимум на 5−7% в год, чтобы понемногу приближаться к развитым странам.

О том, возможен ли быстрый экономический рост в Украине и что это значит для простых граждан, «ФАКТАМ» рассказал директор «Инвестиционной группы УНИВЕР» Александр Куликов.

— Возможны ли в Украине такие темпы роста экономики, о которых говорил премьер?

— Департамент экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития и торговли оценивает рост ВВП Украины в первом полугодии на 4% (+/-0,2%). А новый премьер-министр страны Алексей Гончарук обещает рост ВВП на 40% за предстоящие пять лет с темпом 5−7% в год. И такой рост экономики за счет «низкой базы» вполне осуществим. Но рост экономики может быть разным, и не менее важно при этом учитывать не только цифры роста ВВП, но и его качество!

— Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.

— В экономике есть два понятия: совокупный спрос и совокупное предложение. Для здорового роста экономики нужно чтобы и спрос и предложение росли вместе, иначе рост экономики будет, но он будет не совсем правильным.

Для понимания процесса стоит разъяснить, что скрывается за двумя данными понятиями, на вымышленном примере.

Представьте, что на дворе 2020 год и в Украине строится 10 млн квадратных метров жилья при средней цене 1000 долларов за метр. Общий рынок составит 10 млрд долларов. Эта будет величина и совокупного спроса и совокупного предложения. Потом в стране начинает бурно расти рынок ипотечного кредитования, и за счет этого к 2022 году общий спрос на жилую недвижимость вырастает до величины 15 млрд долларов. Но строители за два года не смогут увеличить строительство домов на такую же величину, а смогут построить лишь на 20% больше, то есть 12 млн метров жилья.

Экономика отреагирует на несоответствие роста спроса и предложения за счет цены. То есть 12 млн метров жилья будут равны 15 млрд долларов, и при такой формуле стоимость квадратного метра жилья вырастет до 1250 долларов, то есть на 25%. Превышение спроса над предложением просто выльется в инфляцию цены, и реальный рост в таком примере составит лишь 20%, тогда как номинальный будет равен 50%.

Примерно так же происходит и со всей остальной экономикой. Для здорового роста экономики, нужно чтобы рос и совокупный спрос, и совокупное предложение. А в этом вопросе часто и допускается ошибка.

— А что нужно сделать, чтобы не допускать таких ошибок?

— У Украины в настоящее время есть огромный ресурс для того, чтобы запустить бурный экономический рост — это кредитование. С 2014 года украинцы практически только отдавали долги и не брали новые кредиты, поэтому уровень внутреннего долга, размер кредитного портфеля банков сейчас очень низкие. Ставки по кредитам в стране в последние годы были кабальными, и ни о каком росте кредитования нельзя было и мечтать. Пока что учетная ставка НБУ и банковские ставки по кредитам все еще высокие. Но в планах НБУ стоит довести учетную ставку до 8−9% к концу 2020 года, что потенциально позволит снизить ставки по кредитам до 12%. Это позволит запустить рост кредитования в стране и может потенциально дать экономике вливания на сотни миллиардов гривен. Но вопрос в качестве кредитования!

Если деньги от кредитов будут стимулировать в основном совокупный спрос, то ВВП конечно вырастет, но это будет «рыба» а не «удочка»! Деньги будут просто проедаться, а долг — расти. Такое страна уже проходила в прошлом. Поэтому важно не просто в цифрах увеличить пресловутый ВВП, важно обеспечить качественный рост экономики. А для этого нужно, чтобы вместе с ростом ипотеки росли инвестиции в строительство, в цементные заводы. Чтобы люди брали кредиты не только на покупку автомобилей, холодильников и смартфонов, которые в основном приведут лишь к увеличению импорта, важно чтобы кредиты получили предприниматели на инвестиции. А для этого важно не просто снизить ставку НБУ, но и провести системные реформы, улучшить условия для бизнеса.

— Какие это условия?

— Незыблемость права на частную собственность, верховенство закона, независимые суды, внятные правила игры, открытая экономика с минимальным объемом ограничений, внятная налоговая система, где основную фискальную функцию выполняют прямые налоги, а косвенные носят регуляторную функцию, конкуренция, свобода для движения капитала и товаров — вот далеко не полный список условий качественного роста экономики.

И если эти требования выполнить, то есть довести условия ведения бизнеса в Украине до уровня развитых стран, то в теории экономика Украины может вырасти и на 100%, и 400%. Ведь нужно понимать, что самым богатым в мире являются не США, Китай или Евросоюз — самым богатым является частный капитал. А частный капитал никому ничего не должен и уже не имеет национальности. Его интересуют условия ведения бизнеса. И если эти условия удовлетворить, то в стране начнется инвестиционный бум. И тогда речь пойдет не о сотнях миллиардов гривен, а о сотнях миллиардов долларов. Но вопрос качества более сложный вопрос по сравнению с вопросом о количестве, и качественные изменения всегда более сложны.

Стоит напомнить, что на днях Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 17% до 16,5% годовых. В НБУ не признали, что планируют и в дальнейшем снижать уровень учетной ставки, что позволит уменьшить процентные ставки по банковским кредитам.

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