Новый вид мошенничества по мобильному телефону: как обезопасить себя

Происшествия

Стало известно о новой схеме мошенников, которые снимают деньги со счетов доверчивых граждан. «Кидалы нашли новый способ, как тебя обмануть. Они звонят на твою мобилу и говорят, что кто-то пытается снять деньги с твоей карты. Само собой, ты внимательно слушаешь и говоришь: «Спасибо, это был не я. Блокируйте операцию», — говорится в сообщении на Telegram-канале «Анатомия обмана».

После этого звонивший может спросить об операционной системе вашего мобильного устройства (iOS, Android), но эту информацию ни в коем случае не нужно сообщать. Потому что далее вам предлагают «обезопаситься на все 100 процентов» с помощью программы по удаленному доступу к телефону.

«После полного доступа к телефону будут совершены действия, которые владелец устройства не сможет остановить, а вся информация телефона будет доступна аферистам», — отмечают в Telegram-канале.

Вот несколько советов, которые могут обезопасить себя от телефонных мошенников:

Не «ведитесь» на помощь при звонке. Не сообщайте систему своего телефона. Не устанавливайте непонятные программы.

«Сидят ребята в местах не столь отдаленных и зарабатывают так бабки. Так что будьте осторожнее», — предупреждают друг друга пользователи соцсетей.

В связи с тем, что махинации с банковскими картами в Украине участились, в Нацбанке в очередной раз предупредили: «Ни в коем случае не следует разглашать реквизиты платежных карточек (срок ее действия, код CVС2 / CVV2, ПИН-код к карте) и персональные данные, а также логин / пароль для входа в веб-банкинг, одноразовые пароли для проведения дополнительной аутентификации и тому подобное».

Также НБУ напоминает, что сотрудники банка никогда не запрашивают такую информацию по телефону.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, украинцам рекомендуют не отвечать на подозрительные телефонные звонки, обращаться в банк, выпустивший платежную карту, и проверять состояние своих счетов. Кроме того, лучше установить лимиты на проведение операций по карточке, прежде всего — в сети интернет, и пользоваться услугой sms-информирования о совершенных операциях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Кировограде разоблачили афериста, который украл больше двух миллионов гривен, собранных на благотворительность.

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