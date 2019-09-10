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Заморили голодом? В России расследуют сенсационную версию смерти легендарной актрисы Быстрицкой
Народную артистку СССР, актрису театра и кино Элину Быстрицкую, которая умерла в апреле этого года, могли заморить голодом родственники.
Как сообщает Telegram-канал Baza, с таким подозрением обратились к следователям близкие знакомые актрисы. После этого Следственный комитет Москвы начал проверку обстоятельств смерти Быстрицкой.
Отметим, что Быстрицкая, которая умерла на 92-м году жизни, на момент смерти весила 38 килограмм. За несколько месяцев до смерти актрисы ее сестра Софья Шегельман запретила друзьям Быстрицкой навещать ее и сменила сиделок.
По словам помощницы покойной Быстрицкой Ксении Рубцовой, именно сестра актрисы — главная виновница ее смерти. По слухам, все имущество Быстрицкой должно было достаться сестре, но она завещала его Рубцовой. После этого Шегельман обвинила помощницу сестры в мошенничестве и воровстве.
Ранее также появлялась информация, что актрису перед смертью избили.
Напомним, что Элина Быстрицкая родилась в Киеве. Она поддержала аннексию Крыма, а также в 2014-м году вместе с Иосифом Кобзоном подписала призыв к президенту Украины Виктору Януковичу со словами: «Просим применить всю власть и силу, которая есть в Ваших руках, чтобы навести порядок в стране».
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