Журналист рассказал, почему Украина заинтересована в развитии «Мотор Сич» китайцами

Украина

В августе запорожское предприятие АО «Мотор Сич» — крупнейший украинский производитель двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок — оказалось в эпицентре международной политики. По мнению журналиста Сергея Лямца, Украина должна преследовать свой экономический интерес и дать возможность китайскому инвестору развивать предприятие.

«Приехал в Украину некий господин Болтон и сказал, что предприятие отдавать (Китаю) не стоит. Почему? Потому что Китай усиливает свое влияние в мире, Китай уже почти дал под дых Штатам… Я не знаю, зачем Болтон все это рассказывал, ведь „Мотор Сич“ уже давно продали. Сегодня дело в другом — мы завод убьем или дадим китайцам развивать предприятие. Чтобы убить, нужно дать команду СБУ и Антимонопольному блокировать любые действия с акциями. Дальше голодная смерть — еще год без денег, и можно хоронить. Слишком большие операционные расходы на содержание, тепло, электроэнергию, зарплаты. Такие гиганты живут, только если загружены заказами», — утверждает журналист.

По мнению Лямца, требуя фактически уничтожить предприятие, США не предлагают Украине альтернативу.

«Американцы готовы инвестировать в строительство вертолетов с двигателями „Мотор Сич“? Готовы трудоустроить 25 тысяч сотрудников? Нет. Они просто сказали: не отдавайте завод под контроль Китая. Со стороны США как раз все в порядке — они убирают конкурента. Я только не вижу в том, что предлагают американцы, интереса Украины. Если Китай обещает, что пять лет подряд „Мотор-Сич“ будет работать с прибылью в $ 500 млн — отлично! Хотят заплатить в бюджет 100 млн долларов сразу после разрешения АМКУ — отлично! Украина получит от китайцев в подарок 25% акций. На секунду, сегодня у государства нет ни одной акции… Напомню, стартовая цена Одесского припортового во время приватизации 2018 года была… $ 54 миллиона. А когда-то оценивали в $ 1 миллиард. Хотим довести „Мотор Сич“ до такого же состояния?» — спрашивает Сергей Лямец.

По словам журналиста, судьба предприятия зависит сейчас от решения АМКУ. Секретарь СНБО Александр Данилюк пообещал, что вопрос решат, «придерживаясь своих национальных интересов» — слово за главой Антимонопольного комитета Юрием Терентьевым.

«Интересно, захочет ли Терентьев принимать на себя решение об остановке завода? В Запорожье будут рабочие места или дыра от безработицы? Будут миллиарды налогов или миллиарды дотаций из бюджета? Мы уже колониальная экономика? Мы уже готовы убить завод, лишь бы он не достался никому? Украина уже имела такой печальный опыт. По настоянию США мы отказались от участия в строительстве атомной электростанции в городе Бушер (Иран). Нам обещали за это компенсацию в виде инвестиционной программы на сотни миллионов. По итогу Украина получила грант на 0,4 миллиона долларов, а строительство Бушера перехватил российский «Росатом», — написал Сергей Лямец.

Напомним, директор по связям с общественностью ПАО «Мотор Сич» Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций «Мотор Сичи». При этом около 75% акций фактически принадлежит группе китайских владельцев и в случае позитивного решения АМКУ конечные покупатели Skyrizon и Xinwei Group подарят государству Украина 25% и возьмут на себя вопрос 100% загрузки предприятия и социальные гарантии.



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