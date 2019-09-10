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Происшествия

Под Киевом подозреваемый бросил две гранаты в полицейских (фото)

18:31 10 сентября 2019 236
На месте инцидента
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевской области полицейские едва не стали жертвами неадеквата, который забаррикадировался в доме и бросил две гранаты в правоохранителей. Напомним, в марте в результате аналогичного происшествия в Запорожской области были ранены двое полицейских.

К счастью, боеприпасы не сработали, сообщил в Facebook глава полиции региона Андрей Небитов.

По его информации, мужчина является подозреваемым к причинению тяжких телесных повреждений — ножевому ранению.

При обыске его дома было обнаружено еще две гранаты и огнестрельное оружие.

Напомним, ранее в Управлении патрульной полиции Луцка во время игры в «ковбоев» один из правоохранителей бросил боевую гранату в коридор. После взрыва сообщалось, что якобы сервер, на котором была запись с камеры, забрали в Киев. Но после огласки инцидента Луцк ждет повторная проверка.

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