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Под Киевом подозреваемый бросил две гранаты в полицейских (фото)
В Киевской области полицейские едва не стали жертвами неадеквата, который забаррикадировался в доме и бросил две гранаты в правоохранителей. Напомним, в марте в результате аналогичного происшествия в Запорожской области были ранены двое полицейских.
К счастью, боеприпасы не сработали, сообщил в Facebook глава полиции региона Андрей Небитов.
По его информации, мужчина является подозреваемым к причинению тяжких телесных повреждений — ножевому ранению.
При обыске его дома было обнаружено еще две гранаты и огнестрельное оружие.
Напомним, ранее в Управлении патрульной полиции Луцка во время игры в «ковбоев» один из правоохранителей бросил боевую гранату в коридор. После взрыва сообщалось, что якобы сервер, на котором была запись с камеры, забрали в Киев. Но после огласки инцидента Луцк ждет повторная проверка.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.