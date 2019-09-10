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Apple презентует iPhone 11 (онлайн-трансляция)
В США стартует презентация новых продуктов Apple — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, которые могут поступить в продажу уже 27 сентября.
Событие проходит в Театре Стива Джобса в Купертино. Следить за событием можно онлайн на Youtube-канале компании Apple.
Также публике демонстрируют другие обновленные гаджеты — Apple Watch, новый iPad, MacBook Pro, наушники AirPods и смарт-колонка HomePod.
Ранее стало известно о планах Apple расширить возможности камеры смартфона iPhone 11, установив на нем новую операционную систему iOS 13.
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