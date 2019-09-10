Apple презентует iPhone 11 (онлайн-трансляция)

Наука и технологии

В США стартует презентация новых продуктов Apple — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, которые могут поступить в продажу уже 27 сентября.

Событие проходит в Театре Стива Джобса в Купертино. Следить за событием можно онлайн на Youtube-канале компании Apple.

Также публике демонстрируют другие обновленные гаджеты — Apple Watch, новый iPad, MacBook Pro, наушники AirPods и смарт-колонка HomePod.

Ранее стало известно о планах Apple расширить возможности камеры смартфона iPhone 11, установив на нем новую операционную систему iOS 13.

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