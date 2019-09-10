Украинская «молодежка» в матче отбора к Евро-2021 разгромила Мальту: видео голов

Спорт

Во вторник, 10 сентября, молодежная сборная Украины, неудачно стартовавшая в отборе к Евро-2021, отпраздновала первый успех в турнире. На «Славутич Арене» в Запорожье подопечные Руслана Ротаня разгромили Мальту, которая в первом матче квалификации увезла ничью со стадиона Северной Ирландии (0:0).

Украина (U21) — Мальта (U21) — 4:0

Украина: Билык, Милованов, Дубинчак, Быков, Алибеков (Бабогло, 52), Чех, Леднев (Мудрик, 77), Шапаренко (Смирный, 53), Топалов (Цитаишвили, 52), Чеберко, Русин (Кожушко, 68).

Голы: Топалов (17), Русин (21), Леднев (40), Цитаишвили (83).

На матч с островитянами наставник нашей «молодежки» по сравнению с поединком против финнов выпустил в «основе» сразу шесть новых футболистов: вместо получивших травмы Бондаря (сотрясение мозга) и Корниенко, а также Конопли, Козака, Булецы и Сикана с первых минут на поле вышли Милованов, Дубинчак, Быков, Чех, Леднев и Русин.

«Желто-синие» после стартовой неудачи на сей раз не стали откладывать решение задачи в долгий ящик и уже после первого тайма вели в счете 3:0. Сначала после остроумного розыгрыша штрафного футболист второй команды «Шахтера» Топалов шикарным ударом с линии штрафной площадки вывел хозяев поля вперед, вскоре трехходовка Чеберко — Топалов — Русин завершилась голом форварда «Зари» в пустые ворота, а незадолго до перерыва свою «пушку» разрядил еще один футболист «Зари», контракт которого принадлежит «Динамо», Леднев. Кстати, Русин в последних шести встречах за клуб и «молодежку» заработал по системе «гол + пас» шесть очков (четыре мяча и две результативные передачи).

Во втором тайме «желто-синие» несколько сбавили обороты, но все же усилиями динамовца Цитаишвили забили еще один мяч и довели дело до уверенной победы.

1:0 Топалов (17-я мин.)

2:0 Русин (21-я мин.)

3:0 Леднев (40-я мин.)

4:0 Цитаишвили (83-я мин.)

В нашей группе 10 сентября также будут сыграны матчи Дания — Румыния и Финляндия — Северная Ирландия.

Свой следующий поединок отбора наша «молодежка» проведет 10 октября на стадионе «Илие Оанэ» против сверстников из Румынии.

Напомним, что напрямую в решающую стадию молодежного Евро-2021 выйдут победители девяти групп, а еще один пропуск разыграют в плей-офф четыре лучшие команды из занявших в группах вторые места.

Кстати, перед игрой против Мальты футболисты и тренеры нашей «молодежки» посетили Запорожский областной центр социально-психологической реабилитации детей, придя к ребятишкам с подарками.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию товарищеского поединка Украина — Нигерия.

Фото ffu.ua

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