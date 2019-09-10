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Охранники Зеленского оказались лучшими в мире (фото)
Служба безопасности президента Украины победила в Чемпионате мира по многоборью охранников Bodyguard-2019. Как сообщил Офис президента, за победу боролись 26 команд лучших охранников первых лиц. Напомним, ранее в скандалы попадал кортеж Зеленского.
Все они демонстрировали техники защиты во время пешего сопровождения, массовых мероприятий, эвакуацию первого лица, отражения атаку в толпе, приемы рукопашного боя, поиск взрывчатки и преодоление преград во время экстремального вождения.
Офис президента опубликовал фото с соревнований.
Напомним, сеть взорвало фото «двойника Зеленского» в киевском метро.
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