Apple представила новый iPhone: главные итоги презентации 10 сентября (фото, видео)

Мир

Во вторник, 10 сентября, в Театре Стива Джобса в Купертино компания Apple представила свои новинки — три смартфона, умные часы и планшет. Все они появятся в продаже в США уже в сентябре.

Смартфон iPhone 11 будет доступен в шести цветах. Это белый, черный, желтый, зеленый, фиолетовый и красный. В США заявлена цена 699 долларов, что делает его самым дешевым из новой линейки iPhone. Смартфон оснащен двойной камерой со сверхширокоугольным модулем. Он умеет записывать 4К-ролики с частотой 60fps. Разрешение фронтальной камеры — 12 мегапикселей.

Среди особенностей следует упомянуть возможность снимать селфи в slow motion. Диагональ экрана — 6,1 дюйма. Имеются ночной режим съемки и оптическая стабилизация видео.

Отмечается, что внешне новые iPhone не отличаются от предыдущей линейки моделей. А вот их технические возможности улучшены.

iPhone 11 Pro вышел в четырех цветах — зеленом, темно-сером, серебристом и золотистом. Он оснащен 5,8-дюймовым дисплеем Liquid Retina.

Отличительная черта iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — это три камеры на задней панели. У каждой из них расширение составляет 12 мегапикселей. Одним нажатием можно будет сделать по три снимка на все объективы сразу. Эта технология получила название Deep Fusion. Девять снимков складываются в единое изображение в высоком разрешении. Кроме того, все три камеры могут записывать видео в разрешении 4К.

Предзаказы откроются уже в пятницу, 13 сентября. iPhone 11 Pro можно купить за 999 долларов, а iPhone 11 Pro Max — за 1 099 долларов. Обе модели изготовлены из хирургической стали. Диагональ экрана iPphone 11 Pro Max — 6,5 дюйма.

Как утверждает Apple, смартфоны работают на быстрейшем процессоре в мире — А13 Bionic.

Также были показаны новые умные часы Apple Watch Series 5. В них акцент сделан на медицинских функциях. Например, можно сделать самому себе электрокардиограмму. Для этого достаточно выбрать две точки контакта гаджета с телом человека.

Планшет седьмого поколения iPad можно будет приобрести по цене от 329 долларов и выше. Продажи в США начнутся 30 сентября.

Новый iPad оснащен Retina-дисплеем диагональю 10,2 дюйма, smart-коннектором для Apple Pencil и клавиатуры. Корпус планшета изготовлен из переработанного алюминия. На презентации отметили, что новая модель будет работать в два раза быстрее.

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter