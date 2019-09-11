Происшествия

«Газовая атака» в школе в Черкассах: госпитализированы 20 детей

В городе Черкассы в школе № 29 в помещении фойе распылили газовую смесь, в результате 20 учеников были госпитализированы в больницу.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Черкасской области.

«10 сентября в 12:30 в оперативно-координационный центр Управления из школы № 29 (ул. Карбышева, 5), поступило сообщение о распылении в помещении фойе агрессивной газовой смеси», — говорится в сообщении.

После тревожного сигнала учебный процесс в школе был приостановлен и проведена эвакуация 257 учеников.

Помещение, в котором произошло распыление газового баллончика проветрено.

«Работники скорой медицинской помощи на месте провели обследование учеников. Для дополнительного обследования, в Черкасскую областную детскую больницы у госпитализированы 20 учеников», — сказано в сообщении.

Позже в ГСЧС проинформировали, что по состоянию на 16:15 на дополнительное обследование оставлено 19 детей.

Состояние здоровья 18 детей удовлетворительное, у 1 ребенка — средней тяжести.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле в гимназии № 1 Черкасс распылили сразу 4 баллончика со слезоточивым газом, что стало причиной отравления 75 учеников. При этом 38 детей были прямо с уроков доставили в больницу с признаками отравления.

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