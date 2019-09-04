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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2010
Скульптор: Virginia González
Размер: 24×18 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Нашу немецкую овчарку зовут Джек. И более близкого близкого для Джека человека, чем младшенькая наша дочка Анечка, наверное, нет. Она его и щеночком выхаживала, и потом практически ни на день не оставляла без внимания, летом отправляясь на прогулки, а зимой устраивая всякие снежные игрища, после которых отличить ребёнка от собаки было практически невозможно.
И вот на прошлой неделе так получилось, что на протяжении нескольких дней подряд Джеком пришлось заниматься разным людям, поочередно выгуливая его, кормя и давая установки на привычное выполнение им своих охранных функций. Непонимание того, что происходит, в результате привело его сначала к замешательству, а затем и к заметному унынию. Потеряв аппетит, он подолгу лежал у калитки, уставившись в одну точку и не поддерживая, как прежде, Анины призывы поиграть в какие-нибудь «догонялки».
Дочка тоже загрустила, не зная, как помочь своему верному товарищу. А на мое предложение просто взять и рассказать Джеку, почему так сложились обстоятельства, только недоуменно спросила:
- Ну, как я ему объясню? Разве он поймёт? Он же собака… Умная, хорошая, но ведь собака.
И тогда я рассказал дочке историю, недавно прочитанную в ленте одного из друзей по «Фейсбуку».
После смерти старшего брата мужчина вынужден был забрать к себе оставшуюся после него одинокой собаку. Я, честно говоря, уже даже не помню, какой породы. Да это и не важно. В новой для него семье пёс, обычно покладистый и спокойный, вдруг повёл себя совершенно по-другому. На всех рычал, команды нового хозяина, несмотря на внимательное и доброе к нему отношение, с первого раза слушать даже не хотел. А 8-летнего сына и вовсе несколько раз укусил. Несильно, правда, но синяки остались.
Мужчина уже начал было подумывать о том, как бы от этого непредсказуемого в поведении пса избавиться. Но тут произошёл случай, изменивший все кардинально. Отведя собаку к мастеру для подстрижки ногтей, он уже представлял, какой цирк там может устроить пёс, дома ни в какую не дававший произвести эту обычную, казалось бы, процедуру. Но, увидев, что ровный голос девушки, оказавшейся хорошим собачьим психологом и вступившей с четвероногим клиентом в задушевный разговор, на удивление заставил пса безропотно исполнять все её указания, мужчина не выдержал и рассказал о наболевшей ситуации.
- А вы ему… расскажите всё, как есть, — посоветовала не по годам мудрая девушка. — Он ведь не понимает, что происходит. Он не знает, почему прежний хозяин его бросил. И теперь постоянно живёт в ожидании, когда сможет вернуться к прежней жизни.
Короче говоря, рассказал новый хозяин собаке всё, что произошло. Видя какое-то недоверие в тоскливом собачьем взгляде, сел с ней в машину и поехал на кладбище, где похоронен старший брат. И уже только там, очевидно, что-то такое ощутив, пёс лёг на могилу прежнего своего хозяина и по-детски жалобно заскулил. В его глазах стояли слезы…
После этого собаку словно подменили. Она стала доброй и внимательной к каждому члену семьи. Все команды выполняла уже беспрекословно, и лучшим для себя другом определила 8-летнего мальчика, которого стала опекать и защищать.
… Из окна я видел, как Анечка пошла к Джеку и долго о чём-то с ним говорила. Он, положив большую морду ей на колени, внимательно прислушивался к её рассказу, изредка вздрагивающими ушами будто давая понять, что ему интересно. И уже через час они снова бегали по двору в поисках нового резинового мяча, который по такому случаю был извлечён из старых запасов…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт