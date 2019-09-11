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Происшествия

ДТП с Гонтаревой в Лондоне: в полиции раскрыли детали

7:27 11 сентября 2019 104
Валерия Гонтарева в клинике
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция Лондона квалифицировала наезд на экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву, который произошел в центре британской столицы 26 августа, как несчастный случай. Об этом стало известно из письма офиса полиции по запросу издания theБабель.

В полиции констатировали, что совершивший наезд водитель, Монир Малик, не сбежал с места инцидента, а остался на месте и был допрошен.

Задерживать его не стали, поскольку в инциденте не обнаружили «подозрительных обстоятельств» инцидента.

Скрин официального ответа полиции Лондона

Сама экс-глава НБУ тогда была госпитализирована с травмой ноги.

С октября 2018 года экс-руководитель Нацбанка живет в столице Великобритании и работает в Лондонской школе экономики. Сама она считает ДТП попыткой покушения на нее, и связывает случившееся с местью олигарха Игоря Коломойского за национализацию «Приватбанка».

Тем временем в Украине Государственное бюро расследований получило разрешение суда на принудительный привод на допрос экс-главы Нацбанка.

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