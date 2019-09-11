- 07:39 Криштиану Роналду устроил бенефис в Вильнюсе, забив Литве четыре мяча: видеообзоры матчей
- 07:27 ДТП с Гонтаревой в Лондоне: в полиции раскрыли детали
- 07:27 Легкий рецепт вяленых помидоров: вкусно и просто
- 07:24 Украина спасла поединок против Нигерии, отыграв за минуту два мяча: хроника и видеообзор матча
- 07:16 Усекновение главы Иоанна Предтечи: что запрещено делать 11 сентября
- 06:55 Шок по-королевски: стало известно, что у Меган Маркл есть дочь
- 06:53 ВВС США сбросили 40 тонн бомб на «кишащий боевиками» остров в Ираке: мощное видео
- 06:45 Отдать придется больше: стало известно, как повлияют на заработки отмена военного сбора и накопительные пенсии
- 06:41 Гляжусь в тебя, как в зеркало: гость на свадьбе встретил своего двойника
- 06:20 Песок убивает: двухлетний малыш погиб под завалами в карьере
- 06:20 Выглядит мамой своего мужа: бывшую жену Сергея Лазарева раскритиковали за неудачное фото
- 05:50 «Газовая атака» в школе в Черкассах: госпитализированы 20 детей
ДТП с Гонтаревой в Лондоне: в полиции раскрыли детали
Полиция Лондона квалифицировала наезд на экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву, который произошел в центре британской столицы 26 августа, как несчастный случай. Об этом стало известно из письма офиса полиции по запросу издания theБабель.
В полиции констатировали, что совершивший наезд водитель, Монир Малик, не сбежал с места инцидента, а остался на месте и был допрошен.
Задерживать его не стали, поскольку в инциденте не обнаружили «подозрительных обстоятельств» инцидента.
Скрин официального ответа полиции Лондона
Сама экс-глава НБУ тогда была госпитализирована с травмой ноги.
С октября 2018 года экс-руководитель Нацбанка живет в столице Великобритании и работает в Лондонской школе экономики. Сама она считает ДТП попыткой покушения на нее, и связывает случившееся с местью олигарха Игоря Коломойского за национализацию «Приватбанка».
Тем временем в Украине Государственное бюро расследований получило разрешение суда на принудительный привод на допрос экс-главы Нацбанка.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...