Сожгла себя: болельщице грозила тюрьма за поход на футбольный матч

Спорт

Трагедией закончился для 30-летней иранки Сахар Ходаяри (на фото) несанкционированный поход на футбольный матч. Еще в марте она была остановлена полицией, когда в обличии мужчины (в синем парике и длинном пальто) пыталась проникнуть на поединок любимого клуба «Эстегляль» на стадионе «Азади» в Тегеране. Поскольку женщинам в Иране запрещено посещать игры мужских команд, Ходаяри арестовали на три дня, после чего выпустили под залог.

На прошлой неделе на судебном заседании Сахар узнала, что ей грозит от полугода до двух лет тюрьмы. После этого у здания суда она облила себя бензином и совершила самоподжог, скончавшись через несколько дней в одной из больниц Тегерана.

Сахар была известна в социальных сетях как «Голубая девушка», так как предпочитала цвета своей любимой иранской футбольной команды — тегеранского «Эстегляля».

На смерть болельщицы уже отреагировала ФИФА, выразившая свои соболезнования и призвавшая власти Ирана снять запрет на посещение женщинами стадионов.

«Мы глубоко сожалеем об этой трагедии. ФИФА выражает свои соболезнования семье и друзьям Сахар. Мы повторяем наши призывы к властям Ирана обеспечить свободу и безопасность всем женщинам, участвующим в законной борьбе за отмену запрета на их доступ на стадионы», — говорится в сообщении ФИФА.

С соболезнованием семье погибшей выступила и команда «Эстегляль». В частности, бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Али Карими (127 матчей в футболке сборной Ирана!), активно выступающий за то, чтобы иранкам разрешили посещать футбольные стадионы, призвал граждан исламской республики бойкотировать посещение матчей в знак протеста против репрессий, которые в итоге привели к смерти Ходаяри. Иранский футболист армянского происхождения Андраник Теймурян, первый христианин, который будет капитаном национальной сборной Ирана и тоже является игроком «Эстегляля», выразил надежду в своем Twitter, что один из главных футбольных стадионов Тегерана будет назван в честь Ходаяри «в будущем».

В свою очередь министр информационных и коммуникационных технологий страны Мохаммад-Джавад Азари Джахроми назвал произошедшее с 30-летней болельщицей «горьким инцидентом».

Напомним, что женщинам в Иране запрещено посещать футбольные матчи с участием мужчин с 1981 года. Запрет временно был снят во время прошлогоднего чемпионата мира в России, когда матчи национальной сборной транслировались на арене в Тегеране.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Иране женщины впервые за 39 лет посмотрели футбол вместе с мужчинами.

Фото Itv.com

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