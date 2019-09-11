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Российский город в начале осени засыпало снегом, детям разрешили не ходить в школы (фото, видео)
В российском Норильске выпал первый снег, который быстро перерос в метель и тут же сковал улицы. Напомним, в украинском Закарпатье базу отдыха засыпало снегом в конце августа.
Школьникам даже разрешили не посещать занятия во вторую смену.
В Таймырском центре метеорологии и мониторинга окружающей среды заявили, что обычно метель в Красноярском крае начинается не ранее конца октября. В то же время там успокоили, что первый снег — это «неудивительно и не катаклизм».
В соцсетях появились фото и видео заснеженного города.
Напомним, в Сочи первый снег в 2019 году выпал 7 сентября.
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