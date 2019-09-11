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Происшествия

Выйдет на свободу: за убийство новорожденного женщине дали два года тюрьмы

11:46 11 сентября 2019 115
Ножки ребенка на ладони женщины
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Раздельнянский районный суд в Одесской области вынес приговор женщине, которая жестоко расправилась со своим новорожденным внебрачным ребенком. Напомним, 3 августа 2017 года живого младенца нашли в целлофановом пакете. Полицейские быстро установили, что это сын 36-летней местной жительницы.

Из приговора суда следует, что обвиняемая, уроженка села Благоево Великомихайловского района Одесской области, работала проводником пассажирского поезда на Одесской железной дороге. Проживала городе Раздельная. У женщины было трое детей, когда она снова забеременела, причем не от мужа, а от другого мужчины.

3 августа 2017 года она родила здоровенького мальчика в принадлежащем мужу недостроенном доме, отсоединила младенца от пуповины и сунула в заранее приготовленный полиэтиленовый пакет. Сверху надела еще один кулек, спрятала в диван в одной из комнат и ушла. «Упаковку» с ребенком через несколько часов нашел муж подсудимой. Он вызвал скорую помощь и полицию.

Как уточнили в полиции, мальчик был жив, его доставили в больницу, где ребенок умер от асфиксии. Экспертиза установила, что у младенца произошел отек головного мозга, легких и прочие патологические изменения, вызванные пребыванием в полиэтиленовом пакете.

Женщина признала себя виновной и раскаялась. Она пояснила, что в браке состоит с 1999 года, детям — 9, 13, 18 лет. О четвертой своей беременности узнала только в мае 2017 года, появление еще одного ребенка не входило в ее планы. По словам подсудимой, когда она сообщила о ситуации мужу, он начал упрекать ее в изменах.

В последнее время в семье были конфликты на почве ревности. Супружеских отношений муж с женой не поддерживали. Как отмечается, ребенок действительно был от другого мужчины.

На суде представитель райадминистрации пояснил, что после убийства ребенка семью взяли «под социальное сопровождение», так как отец детей находится в зоне ООС (операции Объединенных сил).

Психоло-психиатрическая экспертиза признала женщину психически здоровой. Суд признал ее виновной в умышленном убийстве новорожденного ребенка и назначил ей наказание в виде 2 лет тюрьмы. Поскольку срок будет отсчитан с момента фактического задержания, горе-мать отпустят на свободу.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о 20-летней киевлянке, которая оставила маленьких детей одних в запертой квартире на 11 (!) дней. Мать буквально обрекла их на мученическую смерть. Годовалый Даня на восьмой день умер от голода. Его трехлетняя сестричка Аня еще три дня находилась в комнате рядом с телом мертвого братика. Девочка выжила только потому, что нашла и пила воду от цветов. Суд в Киеве вынес детоубийце вопиюще мягкий приговор.

Невероятные подробности жизни женщины, заморившей голодом годовалого сына — в эксклюзивном материале «ФАКТОВ».


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