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Шоу-бизнес

Сергей Бабкин показал фото таинства крещения сына

12:27 11 сентября 2019 56
Сергей Бабкин с сыном Елисеем
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известный музыкант и актер Сергей Бабкин, жена которого два месяца назад родила третьего ребенка, поделился интимным моментом их семьи. Супруги крестили сына Елисея. Бабкины подошли к этому вопросу с особой ответственностью, и храм выбрали не случайно.

Сергей показал фото Елисея в церкви и рассказал, что таинство крещения прошло в той же церкви, где они со Снежаной венчались 11,5 лет назад.

«Сегодня волшебный день. День, в который мы покрестили Елисея Сергеевича. Днепропетровская область, село Богатое. Именно в этой церкви наш Отец Андрей венчал нас со @snezhana_babkina 11,5 лет назад. А сегодня Он покрестил нашего сына», — написал Бабкин в Instagram.

Напомним, после рождения сына Снежана уже включилась в работу. Семья Бабкиных вместе с детьми перед новым сезоном отдохнули в Италии. Во время отпуска Снежана впервые после третьих родов показала фигуру в купальнике.

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