Снежана Бабкина показала стройную фигуру после третьих родов (фото)

Шоу-бизнес

Жена известного музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая недавно в третий раз стала мамой, похвасталась стройной фигурой на отдыхе. Звездное семейство вместе со старшими детьми и двухмесячным Елисеем наслаждаются отпуском в Италии и делятся в Instagram яркими фото.

На одном из них Снежана позирует на яхте в цельном черном купальнике. Выглядит мама троих детей просто замечательно, как будто и не рожала вовсе.

«50 оттенков моего любимого», — прокомментировала эффектный кадр Снежана.

Подписчики пришли в восторг от внешнего вида Снежаны, буквально засыпав ее комплиментами. «Снежана, вы такая всегда естественная. Не теряйте этого качества», «Вы удивительно прекрасны! И Вы в прекрасной форме», «Нимфа морей!», «О, Mamma Mia!!! Какая синева!!! Море просто восторг!!! И красотка в чёрном купальнике тоже!!!», — пишут под фото.

Также Снежана показала романтичное фото поцелуя с мужем в бирюзовом море.

Особо умилил снимок с двухмесячным Елисеем.

Снежана говорит, что путешествовать с крохой оказалось не так уж страшно. Она поделилась своими советами и рассказала, как подготовиться к перелетам с младенцем.

Напомним, Снежана во время беременности занималась йогой, танцами. Ранее она вместе с мужем принимала участие в популярном проекте «Танці з зірками». Новый сезон шоу стартует уже 25 августа. «ФАКТЫ» раскрыли имена всех звездных участников и их партнеров.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Наталка Карпа ожидает первенца.

Читайте также, как провели отпуск звезды шоу-бизнеса Потап и Настя Каменских. Где и с кем отдыхал Дмитрий Монатик.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter