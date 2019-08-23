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Снежана Бабкина показала стройную фигуру после третьих родов (фото)
Жена известного музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая недавно в третий раз стала мамой, похвасталась стройной фигурой на отдыхе. Звездное семейство вместе со старшими детьми и двухмесячным Елисеем наслаждаются отпуском в Италии и делятся в Instagram яркими фото.
На одном из них Снежана позирует на яхте в цельном черном купальнике. Выглядит мама троих детей просто замечательно, как будто и не рожала вовсе.
«50 оттенков моего любимого», — прокомментировала эффектный кадр Снежана.
Подписчики пришли в восторг от внешнего вида Снежаны, буквально засыпав ее комплиментами. «Снежана, вы такая всегда естественная. Не теряйте этого качества», «Вы удивительно прекрасны! И Вы в прекрасной форме», «Нимфа морей!», «О, Mamma Mia!!! Какая синева!!! Море просто восторг!!! И красотка в чёрном купальнике тоже!!!», — пишут под фото.
Также Снежана показала романтичное фото поцелуя с мужем в бирюзовом море.
Особо умилил снимок с двухмесячным Елисеем.
Снежана говорит, что путешествовать с крохой оказалось не так уж страшно. Она поделилась своими советами и рассказала, как подготовиться к перелетам с младенцем.
Напомним, Снежана во время беременности занималась йогой, танцами. Ранее она вместе с мужем принимала участие в популярном проекте «Танці з зірками». Новый сезон шоу стартует уже 25 августа. «ФАКТЫ» раскрыли имена всех звездных участников и их партнеров.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Наталка Карпа ожидает первенца.
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