Пожар в «Токио Стар»: прокуратура сообщила о подозрении администратору отеля

Происшествия

Прокуроры совместно со следователями Одесского регионального главка Нацполиции 10 сентября сообщили о подозрении старшему администратору отеля «Токио Стар» в нарушении правил пожарной безопасности, что повлекло гибель людей (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины). Напомним, пожар в одесской гостинице «Токио Стар» случился в ночь на 17 августа. Полиция уже арестовала владельца и сообщила о подозрении скрывающемуся от следствия совладельцу отеля.

По данным следствия, старший администратор работала в отеле с 2009 года и в качестве фактического руководителя коллектива подчинялась непосредственно владельцам помещения, получала от них указания, отчитывалась о работе учреждения. Также эта сотрудница передавала владельцам деньги, полученные от бизнеса.

«Согласно договоренности, в функциональные обязанности старшего администратора входило в том числе решение вопросов, связанных с пожарной безопасностью заведения. Выяснено, что деятельность отеля велась с грубым нарушением требований пожарной безопасности», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, в частности, что специалисты ГСЧС во время выезда на объект, в начале июля 2019 года, составили акт о невозможности проведения проверки. Последнее заключалось в том, что, по информации администрации отеля, по данному адресу предприятие прекратило хозяйственную деятельность.

В то же время в этом же месяце в помещении прачечной, которая фактически обслуживала три гостиницы, начали срабатывать автоматы защиты электрооборудования и плавиться розетки.

«В августе в помещении отеля произошел пожар, унесший жизни девяти человек», — подчеркнули в прокуратуре Одесской области.

Одесская обладминистрация пообещала выделить по 100 тысяч гривен семьям погибших постояльцев «Токио Стар».

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