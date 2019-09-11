- 13:20 Снижение price caps выгодно собственникам энергоемких предприятий, но угрожает коллапсом энергосистеме Украины, — СМИ
- 13:20 Трое переселенцев попали в базу «Миротворца» из-за плана посетить Луганск
- 13:05 "Бархатный сезон": в сети показали свежие фото пустынного Крымского моста
- 13:05 Бессеребренники: на оккупированном Донбассе заверили, что звезды из РФ выступают там бесплатно
- 13:04 Настоящий детектив: днепропетровские фискалы предложили за бизнесмена 20 тысяч долларов
- 12:58 В Киеве горел рынок: есть пострадавшая
- 12:36 Пожар в «Токио Стар»: прокуратура сообщила о подозрении администратору отеля
- 12:30 В Кривом Роге обстреляли троллейбус с пассажирами: фото с места происшествия
- 12:27 Сергей Бабкин показал фото таинства крещения сына
- 12:21 Повышение штрафов за перегруженные фуры: Рада приняла важный закон
- 12:15 До +30: синоптик рассказала о погоде в Украине 12 сентября
- 12:11 Внимание на живот: Собчак заинтриговала нарядом на красной дорожке
Пожар в «Токио Стар»: прокуратура сообщила о подозрении администратору отеля
Прокуроры совместно со следователями Одесского регионального главка Нацполиции 10 сентября сообщили о подозрении старшему администратору отеля «Токио Стар» в нарушении правил пожарной безопасности, что повлекло гибель людей (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины). Напомним, пожар в одесской гостинице «Токио Стар» случился в ночь на 17 августа. Полиция уже арестовала владельца и сообщила о подозрении скрывающемуся от следствия совладельцу отеля.
По данным следствия, старший администратор работала в отеле с 2009 года и в качестве фактического руководителя коллектива подчинялась непосредственно владельцам помещения, получала от них указания, отчитывалась о работе учреждения. Также эта сотрудница передавала владельцам деньги, полученные от бизнеса.
«Согласно договоренности, в функциональные обязанности старшего администратора входило в том числе решение вопросов, связанных с пожарной безопасностью заведения. Выяснено, что деятельность отеля велась с грубым нарушением требований пожарной безопасности», — сообщили в прокуратуре.
Отмечается, в частности, что специалисты ГСЧС во время выезда на объект, в начале июля 2019 года, составили акт о невозможности проведения проверки. Последнее заключалось в том, что, по информации администрации отеля, по данному адресу предприятие прекратило хозяйственную деятельность.
В то же время в этом же месяце в помещении прачечной, которая фактически обслуживала три гостиницы, начали срабатывать автоматы защиты электрооборудования и плавиться розетки.
«В августе в помещении отеля произошел пожар, унесший жизни девяти человек», — подчеркнули в прокуратуре Одесской области.
Одесская обладминистрация пообещала выделить по 100 тысяч гривен семьям погибших постояльцев «Токио Стар».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…