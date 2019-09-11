Деньги

Доллар ниже 25: до какой отметки может упасть курс в ближайшие дни

На текущей неделе курсы доллара и евро вновь резко пошли вниз. С понедельника, 9 сентября, американская валюта подешевела на 21 копейку, а европейская — на 19 копеек. В целом же с 4 сентября доллар упал на 42 копейки, а евро — на 20 копеек. В среду, 11 сентября, НБУ установил официальные курсы на уровне 24,88 грн за доллар и 27,47 грн за евро. Обменники уже покупают доллар дешевле 25 гривен. Сдать наличные доллары можно в среднем по 24,84 грн, купить — по 25,11 грн. Наличный евро можно сдать в среднем по 27,34 грн, купить — по 27,75 грн.

«Курс утром в среду на межбанке — ниже 24,95 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне того, что накануне в Украине начала работу миссия МВФ. Киев надеется на новую программу заимствований. Также рынок переваривает данные по размещению ОВГЗ (16,5 млрд грн), причем валютные ОВГЗ составляют львиную долю. В частности, после двухмесячного перерыва было привлечено 547 млн долларов под 5,25% и 5,5%.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня будет сохранять нынешний курс и проверять на устойчивость психологический уровень 25 грн за доллар", — отметил Андрей Шевчишин.

Эксперты отмечают тенденцию к укреплению курса гривни.

«С 4 сентября официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,30 грн до 24,88 грн (-1,6%), — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», снизились за то же время с 25,27−25,29 грн до 24,95−24,98 грн (-1,3% - -1,2%). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 25,09−25,34 грн до 24,85−25,12 грн (-1,0% - -0,9%). При этом разница между средней покупкой и средней продажей расширился с 1% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

Последние дни доллар настойчиво пытается пробить уровень поддержки 25 грн. Во вторник, 10 сентября, на межбанке в ходе торгов он уже опускался ниже, однако покупки НБУ к концу дня подняли доллар выше этой психологической отметки. В среду, 11 сентября, в начале торгов курс американской валюты вновь пошел вниз, и, если Нацбанк снизит свою активность по покупке валюты в резервы, вероятно дальнейшее укрепление гривни.

На ближайшую неделю мы ожидаем продолжения снижения курса доллара. На межбанке он может торговаться через неделю на уровне 24,7 грн, наличный доллар в банках — по 24,6−24,9 грн", — отметил Вадим Иосуб.

Пользуясь благоприятной ситуацией на финансовом рынке, Национальный банк Украины стремительно наращивает золотовалютные резервы страны. В течение первой недели сентября 2019 года НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке 114,5 млн долларов, что почти в 5,72 раза больше, чем неделей ранее (20 млн долларов). Такую активность Нацбанка связывают с падением спроса иностранных инвесторов на государственные ценные бумаги Украины.

Всего с начала года Национальный банк выкупил 3,34 млрд долларов. При этом НБУ продал всего 248,23 млн долларов, для сглаживания резких скачков курса валют. Объемы чистого пополнения золотовалютных резервов составили 3,09 млрд долларов. Напомним, что по итогам августа международные резервы Украины выросли до 22 млрд долларов.

В НБУ отмечают, что рост курса гривни наблюдается на фоне наращивания иностранных инвестиций в государственные долговые облигации Украины. Так, за июль зарубежные инвесторы вложили 1,27 млрд долларов, а с начала года — 3,22 млрд долларов.

Стоит также напомнить, что на днях Национальный банк Украины снизил свою учетную ставку с 17% до 16,5% процентов. От размера учетной ставки на прямую зависят процентные ставки по банковским кредитам.

Однако в правительстве считают, что снижения учетной ставки всего на 0,5% недостаточно. Соглашаются с этим и некоторые руководители НБУ.

По словам председателя Совета Национального банка Украины Богдана Данилишина, снижение учетной ставки Национальным банком Украины до 16,5% — это продолжение политики полумер, которая не будет способствовать достижению амбициозных планов правительства относительно роста ВВП на 40% за ближайшие пять лет. Он считает, что НБУ фактически продолжает сдерживающую монетарную политику, не создавая условий для роста экономики.

«Нацбанк влияет на реальную ставку процента, управляя номинальной ставкой, — сообщил на своей странице в Facebook Богдан Данилишин. — Уровень реальной процентной ставки, то есть уменьшенной на уровень инфляции, влияет на производство и потребление. Высокий ее уровень ведет к тому, что предприятия не спешат реализовывать инвестиционные проекты, а домохозяйства стремятся отсрочить потребление. Это будет негативно сказываться на динамике производства.

В экономике с более развитой финансовой системой, чем та, которая сейчас в Украине, если банковский кредит труднодоступен, то предприятия будут искать ему замену, прибегая к другим источникам финансирования. Однако практически не функционирующий в Украине фондовый рынок, трудности с привлечением финансирования от институциональных инвесторов и рецессия балансов украинских компаний сильно сужают потенциальные источники капитала. Единственным выходом могла бы стать активизация банковского кредитования. Но слишком высокие ставки по кредитам прямому заемщику, на уровень которых влияет учетная ставка НБУ, сдерживают наращивание кредитования. Вот и получается, что в структуре капитальных инвестиций удельный вес банковских и других кредитов составляет лишь 7,7% по итогам первого полугодия 2019 года. Одна из важнейших причин — чрезмерно высокие ставки по кредитам".

По мнению главы Совета НБУ, при такой ситуации не стоит надеяться на ускорение роста экономики.

«Мы надеемся, что экспорт сельхозпродукции в очередной раз «вытянет» динамику ВВП. Но по мере обострения торгово-экономического противостояния между крупнейшими экономиками мира протекционистские меры будут распространяться не только на промышленный, но и на аграрный сектор. Нужна ли будет тому же Китаю украинская кукуруза в объемах, к которым мы привыкли в последнее время? В любом случае не факт.

Если правительство будет всеми силами реализовывать политику обеспечения экономического роста, то и действия Нацбанка должны соответствовать этому. При условии контролируемости инфляционных процессов, а состояние этой цели можно признать близким к достижению, НБУ должен гораздо решительнее смягчать денежно-кредитную политику, способствуя снижению стоимости кредитных ресурсов и создавая все необходимые условия для ускорения экономического роста.

С одной стороны, снижение ставок на кредитном рынке является важным фактором для достижения тех темпов роста в будущем, которые были задекларированы правительством Украины. С другой стороны, для НБУ остается важной поддержка ценовой стабильности и достижения инфляционной цели на уровне 5% +/-1%. Сейчас поиск баланса между ценовой стабильностью и экономическим ростом продолжается", — подытожил Богдан Данилишин.



Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новое правительство ставит перед собой тактическую цель снизить ставки по кредитам. По его словам, для ускорения экономического роста необходимы дешевые финансовые ресурсы. Гончарук считает реальными ставки по ипотеке в гривне на уровне 12−13% уже в следующем году.

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