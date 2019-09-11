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В ПриватБанк пришли вооруженные люди: что об этом известно
В Днепре полиция проводила обыски в Центральном офисе ПриватБанка. Информацию об этом в своем Facebook подтвердил инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он связал следственные действия со встречей президента Зеленского с бывшим владельцем банка Игорем Коломойским (состоялась 10 сентября).
«А вы говорите украинское государство неповоротливое. Только вчера президент встретился с Коломойским, а уже сегодня полиция пришла с обысками в государственный ПриватБанк. Могут работать, когда хотят. Защита бизнеса по-украински. Государство, как может, пытается защитить украинского предпринимателя от судебного произвола в Лондоне и США», — написал он.
При этом в самом финансовом учреждении отметили, что это был скорее не обыск, а «визит» сотрудников полиции с автоматами. Такое заявление финансисты сделали в комментарии изданию OBOZREVATEL.
В ближайшее время пресс-служба банка выступит с отдельным заявлением.
Отмечается, что на данный момент правоохранители уже покинули помещение ПриватБанка.
Как известно, в настоящее время продолжаются судебные тяжбы Национального банка Украины с бывшими владельцами ПриватБанка, национализированного вдекабре 2016 года.
18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка, а также отменил решение НБУ, которым был определен перечень связанных с банком физических и юрлиц. После этого Печерский районный суд Киева расторг договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на сумму в 9,2 млрд гривен.
В свою очередь Национальный банк подал иски к экс-акционеру «ПриватБанка» Игорю Коломойскому, добиваясь погашения кредитов рефинансирования, которые предоставлялись «ПриватБанку» в 2008—2015 годах.
Также сам ПриватБанк подал иск в суд штата Делавэр (США), в котором экс-владельцы финучреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обвиняются в мошенничестве и отмывании денег.
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