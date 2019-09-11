ГАСИ Харьковской области шантажирует предприятия региона, — Иванов

Политика

По словам журналиста Сергея Иванова, глава департамента Государственной строительной инспекции Харьковской области Дмитрий Пальчонков построил в регионе систему поборов с бизнеса. На сайте «Цензор.нет» Иванов написал: «Новый руководитель местной ГАСИ Дмитрий Пальчонков установил четкие „неофициальные“ тарифы на услуги подчиненной ему организации. Все решения осуществляются только по указанию из Киева, и неважно, что именно ты строишь, законно или незаконно, главное — занес ли ты куда надо».

Журналист отметил также, что «Пальчонков ввел систему откровенного рейдерства и уничтожения конкурентов».

«Схема очень простая и старая как мир, — написал Иванов на „Цензор.нет“ — Например, ГАСК узнает о потенциальной жертве — предпринимателе, который организовал производство, скажем мини-пивоварню. Инициируется донос от имени ручной ГОшки, на основании которого проводится проверка».

По словам журналиста, «Пальчонков использует штатную схему с жалобой от „неравнодушных граждан“. К процессу подключается ОО „Опора Украины“, известная, как утверждает Иванов, участием в рейдерстве под прикрытием местной прокуратуры». Журналист обратил внимание на то, что представители этой организации, «демонстрируя заоблачный уровень общественного сознания, пишут обращения в адрес ГАСИ».

В обращении, как правило, выражается крайняя обеспокоенность тем, что предприятие работает без надлежащего согласования со стороны ГАСИ. Далее строительная инспекция начинает проверку и просто блокирует производство. При этом зачастую предприятие не имеет никакого отношения к строительству.

По словам журналиста, наличие в государственных контролирующих органах «пальчонкових» не позволит улучшить бизнес-климат в Украине.

«Ни президентские, ни парламентские выборы не изменили ситуацию в ГАСИ. Инспекция остается аномально коррумпированной клоакой, серьезно портит бизнес-климат в Украине. Сохранение на должностях вот таких «пальчонкових" — это в определенной степени маркер искренности задекларированных властью намерений преодолеть коррупцию. И уже очень скоро станет ясно, насколько эти намерения реалистичные», — считает Сергей Иванов.

Ранее с подобным заявлением выступил эксперт в области градостроительства, действительный член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба. По его мнению, новый руководитель ГАСИ в Харьковской области может быть причастен к системной коррупции.



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