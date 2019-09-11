Ожоги и потеря волос: бьюти-мастер рассказала об опасностях домашнего окрашивания (фото)

Стиль жизни

Многие женщины, стремясь сэкономить на некоторых косметических процедурах, делают их сами или привлекают к этому процессу маму, сестер и подруг. В основном это касается окрашивания волос. — Обычно никто из таких женщин не знает, как правильно делать окрашивание, — говорит ведущая рубрики красоты проекта «Ревизор Х» на Новом канале, бьюти-мастер с 15-летним стажем Елена Филонова. — Поэтому, выполняя процедуру самостоятельно, девушки очень рискуют: можно получить совершенно неожиданный результат.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Елена Филонова рассказала о собственном опыте окрашивания, дала рекомендации и советы тем, кто таки решится сделать это самостоятельно и назвала основные правила ежедневного ухода за волосами.

— Я не советую прибегать к экспериментам с волосами, — продолжает Елена. — Десять лет назад я сама стала блондинкой и с тех пор не изменяю этому выбору. Признаюсь, что, когда покрасилась, то почувствовала кардинальные изменения в своей жизни и начала по-другому воспринимать мир.

На самом деле поддерживать цвет и идеальное состояние волос очень трудно. Каждый месяц мне приходится краситься, а это к тому же довольно дорогое удовольствие. Тем не менее я делаю это только в салонах красоты. Не надо думать, что на домашней процедуре вы сэкономите деньги и время. Даже одно окрашивание дома может полностью испортить волосы!

— Неужели вы никогда сами не красили волосы?!

— Увы, раньше я тоже практиковала самостоятельную покраску. Думала: что в этом сложного — закрасить корни? Быстренько возьму и сделаю. И, действительно, сложного в этом особо ничего не было. Но вот результат! Признаюсь, получалось так себе. И, в конце концов, мало того, что выходило некрасиво, я еще и повредила себе волосы и пришлось потратить несколько месяцев на их лечение.

— В чем главные ошибки самостоятельного окрашивания волос?

— Основная причина ошибок в том, что многие девушки не знают структуры своих волос и их пигментации. А это очень важные нюансы, которые влияют на цвет во время окрашивания. Например, если у вас есть желтый пигмент, то волосы после окрашивания могут стать зелеными. Даже в случае хорошо подобранной краски. Обо всех особенностях и тонкостях может знать только профессиональный парикмахер. Он сразу видит состояние волос, может сделать диагностику и, в конце концов, посоветует индивидуальный ежедневный уход.

— Как часто вы советуете посещать парикмахерскую?

— В идеальном варианте — ежемесячно консультироваться с мастером и проходить восстановительные и питательные процедуры. Поверьте, чтобы иметь роскошную шевелюру, за ней надо правильно ухаживать.

— Но ведь можно следовать инструкции на упаковке краски!

— Это не совсем верно. Для того чтобы краситься, необходимо прежде всего знать пропорции краски и окислителя. Ведь парикмахеры обязательно после диагностики волос взвешивают все составляющие краски. В домашних условиях это сделать невозможно. Обычно девушки покупают красивую упаковку краски, читают инструкцию и выполняют все написанное, не подозревая, что без знания особенностей и правильно определенных пропорций можно получить негативный результат.

— А время окрашивания тоже индивидуально?

— Да, для каждой структуры и пигментации волос — нужно подбирать индивидуальное время окрашивания, и об этом надо помнить. Задача парикмахера — постоянно проверять, как окрашиваются волосы по всей длине. Самостоятельно проследить за этим невозможно. После собственных экспериментов, даже учитывая мои профессиональные знания, могу вас заверить, что качественно и красиво покрасить волосы дома не получится. И уж точно не будет так, как на картинке с упаковки. Там ведь всего лишь хорошо отредактированное изображение. Для него обычно используют искусственные волосы, которые легко окрашивается, поскольку не имеют пигментации. Цвет может совсем по-другому лечь на структуру ваших волос, и вы получите, к сожалению, совсем не такой результат, как на фото.

— Многие считают, что, для того чтобы хорошо покрасить корни волос, нужно просто нанести на них много краски.

— А-а-а-а! Что вы делаете?! — возмутился бы, увидев это, парикмахер! Такое окрашивание опасно не только для волос, которые ломаются, но и для кожи головы. Очень легко можно получить ожог.

— Как часто можно красить волосы?

— Это очень индивидуально. Кому-то надо раз в две недели, а кто-то может держаться и месяц. Надо помнить, что, окрашивая корни волос дома, вы будете каждый раз их пережигать. В конце концов, волосы станут тонкими и ломкими. Как бы печально это ни звучало, но после таких экспериментов они становятся мертвым, могут начать выпадать, что уже грозит облысением. Помните, что волосы — это наша с вами визитная карточка! Их нужно любить и ухаживать за ними каждый день.

— Как правильно ухаживать за волосами, чтобы они имели красивый вид?

— Есть несколько базовых правил. Прежде всего надо подобрать средства по уходу, учитывая структуру и состояние волос. Надо помнить, что просто мыть голову шампунем недостаточно. Обязательно надо использовать маску и кондиционер. Наносить их необходимо на влажные волосы. Не стоит пересушивать волосы феном, от этого они становятся очень ломкими. И не забывайте посещать мастера-парикмахера! Регулярно делайте маски для увлажнение волос и обогащения их питательными элементами. Помните, что наши волосы — живой организм, которому нужна забота.

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