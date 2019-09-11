Мир

В Москве и Вашингтоне вспыхнул громкий шпионский скандал. Американские и российские СМИ копаются в истории бывшего чиновника Олега Смоленкова, который занимал достаточно высокий пост и, возможно, на протяжении нескольких лет был «наиболее ценным информатором американских спецслужб». В понедельник, 9 сентября, телеканал CNN сообщил, что два года назад ЦРУ провело секретную операцию по вывозу из России своего агента, так как он оказался под угрозой провала. Причем виноват в этом президент США Дональд Трамп!

Телеканал CNN, не называя имени агента, сообщил, что в мае 2017 года американский президент встретился в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским послом в США Сергеем Кисляком. Решение о проведении спецоперации ЦРУ, по утверждению телекомпании, было принято после встречи Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и послом в США Сергеем Кисляком в Белом доме в мае 2017 года, во время которой обсуждались вопросы, связанные с Сирией.

Трамп, неожиданно для всех, заявил, что владеет секретной информацией, которую в Москве знал очень узкий круг лиц. Тем самым президент поставил под угрозу надежного и ценного агента. После этого в Лэнгли и разработали операцию по эвакуации этого человека.

Сюжет на CNN появился утром. Уже вечером эту информацию со ссылкой на собственные источники подтвердила и газета The New York Times. Издание сообщило, что его журналисты на протяжении нескольких месяцев вели собственное расследование. Они раскопали, что агент работал на спецслужбы США не менее 10 лет. Ему уже дважды предлагали покинуть Россию, но он отказывался. И Трамп к его эвакуации отношения не имеет.

Однако 10 сентября телеканал CNN вновь повторил версию о том, что именно президент США подтолкнул ЦРУ к проведению операции. Правда, в этот раз телеканал указал, что Трамп фактически выдал агента в начале июля 2017 года, когда встречался с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Их беседа проходила за закрытыми дверями. После нее Трамп лично забрал у своего переводчика все записи и запретил разглашать любые детали переговоров. Тогда демократы обвинили президента в том, что он заключил тайную сделку с Путиным. Но теперь CNN указывает на другую причину — Трамп не хотел, чтобы его обвинили в разглашении государственных секретов.

Волна публикаций на эту тему вынудила Белый дом реагировать. Сначала государственный секретарь США Майк Помпео, а затем и руководство ЦРУ, заявили, что СМИ предоставили ложные данные. Глава Государственного департамента США утверждает, что Трамп прекрасно знает, как нужно обращаться с секретной информацией, которую он получает каждый день.

Американские СМИ более суток не называли имя агента. Зато российские СМИ очень быстро выяснили, о ком идет речь. Перебежчиком, кротом, шпионом оказался Олег Борисович Смоленков. Он родился в 1969 году в Иваново. На дипломатическую службу поступил более 20 лет назад. Работал в аппарате МИД России. В середине 2000-х стал вторым секретарем посольства России в Вашингтоне. Именно там у него сложились доверительные отношения с Юрием Ушаковым, который тогда занимал пост посла Российской Федерации в США.

С тех пор Смоленков постоянно следовал за Ушаковым. В 2008 году они оба покинули столицу США. Ушакова назначили заместителем руководителя аппарата правительства России, Смоленков тут же получил работу в правительстве. Сначала он занимал должность главного советника, а затем референта аппарата правительства РФ.

После возвращения Владимира Путина в кресло президента Ушаков стал его помощником по вопросам внешней политики. Смоленков получил работу в Управлении внешней политики администрации президента России.

Дом в Москве, в котором жил Олег Смоленков

В 2010 году указом Дмитрия Медведева Смоленкову был присвоен чин действительного государственного советника 3-го класса. Это соответствует воинскому званию генерал-майора. Жена чиновника Антонина Смоленкова также поступила на работу в аппарат правительства и некоторое время работала в управлении делами президента.

Утверждается, что Смоленков по долгу службы имел доступ к сверхсекретным документам, касающимся работы российского военно-промышленного комплекса. И эти сведения исправно передавал в Вашингтон.

Квартира, где жила семья Смоленкова

В начале сентября 2017 года ряд российских интернет-изданий сообщили, что в Черногории исчез высокопоставленный московский чиновник вместе со всей своей семьей. Это были Олег и Антонина Смоленковы и трое их детей. Они в середине июля вылетели из Москвы в Тиват якобы на отдых. И не вернулись. Пропали супруги и из соцсетей. Последняя активность на их аккаунтах была зафиксирована 21 июля 2017 года.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Расследование формально продолжается до сих пор. Но теперь известно, что Смоленковы живы и здоровы. В открытых источниках удалось найти информацию о том, что 5 июня 2018 года Олег и Антонина Смоленковы приобрели за 925 тысяч долларов трехэтажный дом с шестью спальнями, тремя каминами и шестью ванными в городке Стаффорд, штат Виргиния. Это тихое спокойное место примерно в часе езды на машине от Вашингтона.

Дом Смоленкова в США

Недалеко находятся и другие примечательные объекты — штаб-квартиры американских спецслужб, база корпуса морской пехоты США «Куантико», на территории которой расположены центры подготовки военных специалистов, Академия ФБР, тренировочная база сотрудников Управления по борьбе с наркотиками. Все эти структуры охотно берут на работу иностранных специалистов с опытом.

Вечером 9 сентября к особняку Смоленковых подъехал микроавтобус с логотипом телекомпании NBC. Не успели журналисты выйти из него, как тут же появились два больших черных внедорожника. Люди в темных костюмах представились друзьями семьи хозяина дома. Они настоятельно посоветовали съемочной группе немедленно покинуть «частную территорию».

Утром 10 сентября возле дома выстроились журналисты полутора десятков телеканалов. Но было поздно — Смоленковы около полуночи покинули свой дом и исчезли в неизвестном направлении. «Друзья семьи» тоже не появлялись.

К очередному приезду журналистов дом опустел

Сосед Грэг Талли был немногословен. Он заявил журналистам, что Смоленковы приехали в городок чуть больше года тому назад. Люди воспитанные. Куда исчезли, Талли понятия не имеет.

Все эти сведения, считают американские эксперты по деятельности разведслужб, подтверждают предположения о том, что Олег Смоленков действительно работал долгое время на ЦРУ. Однако обвинять Дональда Трампа в том, что он раскрыл ценного агента, оснований недостаточно. Обычно кроты работают не более трех лет. Смоленков продержался примерно 10 лет. Это очень много. Наверняка в Москве уже его подозревали. Назвать «эвакуацию» агента поспешной нельзя. Если бы это было экстренное бегство, Смоленков бы покинул Россию самостоятельно. А членов его семьи попытались бы переправить позже.

Есть еще один важный факт — Смоленковы жили в США под настоящими именами. Дом купили тоже на свою фамилию. По всей видимости, вопрос безопасности их особо не волновал. А ведь им наверняка предложили воспользоваться программой защиты свидетелей. И только нынешний скандал в СМИ, похоже, вынудил семью перебежчика сменить документы и место жительства.

Не исключено, что Смоленков испугался. На протяжении почти 30 лет спецслужбы США и России придерживались негласной договоренности не проводить «активных мероприятий» в отношении перебежчиков, когда они оказались на чужой территории. Речь идет о физическом устранении агентов. Однако история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии показала, что Россия нарушила это тайное соглашение.



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