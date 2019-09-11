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Пожар в «Токио Стар»: дочь погибшей австралийки требует миллион долларов
Киевский районный суд Одессы рассмотрел ходатайство прокуратуры об аресте имущества совладельцев отеля «Токио Стар». В ходе судебного заседания представитель прокуратуры Одесской области сообщил, что дочь жительницы Австралии, погибшей в результате ночного пожара в отеле 17 августа, требует возмещения причиненного ущерба. В заявленном в рамках уголовного производства гражданском иске в интересах потерпевшей речь идет о сумме в 1 миллион долларов в качестве моральной компенсации, а также 682 тысяч гривен — компенсации материальной.
Для обеспечения исковых требований потерпевшей прокуратура просила суд арестовать имущество совладельца отеля. Киевский районный суд вынес постановление, которым удовлетворил данное ходатайство. В частности, речь идет о корпоративных правах и ценных бумагах девяти юридических лиц, а также о недвижимом имуществе.
Ранее прокуратура сообщила о подозрении старшему администратору данного отеля.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», Одесская обладминистрация обещала выделить по 100 тысяч гривен семьям погибших постояльцев гостиницы.
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