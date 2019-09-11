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Спорт

Звездный зять президента Турции – футболист «Барсы» Арда Туран – получил тюремный срок (фото)

16:26 11 сентября 2019 190
Арда Туран
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Знаменитый футболист «Истанбул Башакшехира» Арда Туран, права на которого принадлежат «Барселоне», понес наказание за неподобающее поведение в ночном клубе. Полузащитник, в активе которого 100 поединков и 17 мячей в футболке сборной Турции, приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы условно, сообщает BBC.

Отмечается, что условный срок Туран получил за стрельбу из пистолета, хранение нелицензионного оружия и умышленное нападение. В то же время Арда оправдали по статье «сексуальные домогательства». Отмечается, что если полузащитник совершит какое-то преступление в ближайшие пять лет, наказание потеряет условный характер.

Напомним, что в октябре прошлого года Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Футболист приставал к женщине, которая оказалась женой певца Беркая Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистом, в результате которой Туран сломал оппоненту нос.

После этого Туран посетил пострадавшего в больнице с пистолетом. Футболист протянул оружие певцу со словами: «Не знал, что это твоя жена. Извини, можешь пристрелить меня». Впрочем, Шахин отказался брать пистолет.

После инцидента «Истанбул Башакшехир» оштрафовал свою звезду на 375 тысяч евро.

Кстати, в марте прошлого года знаменитый футболист женился на дочери нынешнего президента Турции Реджепа Эрдогана.

Президент Турции Реджеп Эрдоган (третий справа) присутствовал на свадьбе Арда Турана и своей дочери

Кроме «Барселоны» и «Истамбул Башакшехира», Арда Туран также защищал цвета «Галатасарая» и «Атлетико». В коллекции полузащитника — медали за победы в чемпионатах, Кубках и Суперкубках Турции и Испании, Лиге Европы и Суперкубке УЕФА. В составе сборной Турции он завоевал «бронзу» Евро-2008.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что болельщица, которой грозил тюремный срок за посещение футбольного матча, сожгла себя.

Фото Getty Images

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