- 16:56 Выданный России боевик Цемах может вернуться на Донбасс
- 16:45 Звезда культовых российских фильмов разбился в ДТП
- 16:38 Под Авдеевкой погиб боец ВСУ из Черкасской области: названо имя героя
- 16:26 Звездный зять президента Турции – футболист «Барсы» Арда Туран – получил тюремный срок
- 16:21 Водил в ресторан и дарил цветы: в России рассказали, как Тайванчик ухаживал за Ротару
- 16:21 Суд Франции вынес суровый приговор украинским морякам, обвиненным в контрабанде двух тонн кокаина
- 16:13 С чемоданом долларов: в Одессе НАБУ задержало главу службы автодорог Николаевщины
- 16:13 Сеть насмешил нелепый памятник погибшим боевикам на Луганщине
- 16:11 Пожар в «Токио Стар»: дочь погибшей австралийки требует миллион долларов
- 15:58 Украина в ЕСПЧ отказалась от компромисса с Россией в вопросе Крыма
- 15:48 В Киеве до 15 сентября работают продовольственные ярмарки: адреса
- 15:45 В правительстве России 10 лет работал агент ЦРУ: все подробности шпионского скандала между Вашингтоном и Москвой
Звездный зять президента Турции – футболист «Барсы» Арда Туран – получил тюремный срок (фото)
Знаменитый футболист «Истанбул Башакшехира» Арда Туран, права на которого принадлежат «Барселоне», понес наказание за неподобающее поведение в ночном клубе. Полузащитник, в активе которого 100 поединков и 17 мячей в футболке сборной Турции, приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы условно, сообщает BBC.
Отмечается, что условный срок Туран получил за стрельбу из пистолета, хранение нелицензионного оружия и умышленное нападение. В то же время Арда оправдали по статье «сексуальные домогательства». Отмечается, что если полузащитник совершит какое-то преступление в ближайшие пять лет, наказание потеряет условный характер.
Напомним, что в октябре прошлого года Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Футболист приставал к женщине, которая оказалась женой певца Беркая Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистом, в результате которой Туран сломал оппоненту нос.
После этого Туран посетил пострадавшего в больнице с пистолетом. Футболист протянул оружие певцу со словами: «Не знал, что это твоя жена. Извини, можешь пристрелить меня». Впрочем, Шахин отказался брать пистолет.
После инцидента «Истанбул Башакшехир» оштрафовал свою звезду на 375 тысяч евро.
Кстати, в марте прошлого года знаменитый футболист женился на дочери нынешнего президента Турции Реджепа Эрдогана.
Президент Турции Реджеп Эрдоган (третий справа) присутствовал на свадьбе Арда Турана и своей дочери
Кроме «Барселоны» и «Истамбул Башакшехира», Арда Туран также защищал цвета «Галатасарая» и «Атлетико». В коллекции полузащитника — медали за победы в чемпионатах, Кубках и Суперкубках Турции и Испании, Лиге Европы и Суперкубке УЕФА. В составе сборной Турции он завоевал «бронзу» Евро-2008.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что болельщица, которой грозил тюремный срок за посещение футбольного матча, сожгла себя.
Фото Getty Images
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..