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Спорт

Бывшая супруга Тимощука решила отсудить у экс-футболиста элитные квартиры в России (фото)

19:08 11 сентября 2019 142
Анатолий Тимощук с теперь уже бывшей супругой
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Надежда Навроцкая, бывшая жена экс-футболиста «Шахтера» и сборной Украины Анатолия Тимощука, работающего в тренерском штабе российского «Зенита», подала иск в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга о разделе совместно нажитого имущества и взыскании алиментов, сообщает «Фонтанка».

Мать двух детей экс-футболиста требует признать совместно нажитыми пять квартир в элитном доме на Крестовском острове. Также Надежда просит взыскать половину денежных средств бывшего мужа на счетах в «Газпромбанке», а еще — удерживать треть ежемесячных доходов Тимощука в пользу двух несовершеннолетних детей (в 2010 году у пары родились дочери-близняшки Ноа и Миа).

В исковом заявлении Надежды указано, что она неоднократно обращалась к Анатолию с просьбой выплачивать алименты, но получала отказ. Сумму задолженности она тоже не знает, так как не осведомлена о реальных доходах Тимощука.

Бывшая супруга Тимощука (пара развелась в 2016-м) живет в Германии, где он играл в 2009—2013 годах за мюнхенскую «Баварию». В Германии Надежда тоже подала на алименты, а суд частично удовлетворил ее требования. По его решению, рекордсмен сборной Украины по числу проведенных матчей (144) обязан каждый месяц выплачивать бывшей семье около 15 тысяч евро — по 2,5 тысячи каждой дочери и 10 тысяч Надежде.

Еще счастливая семья: Анатолий и Надежда с дочерьми

Кстати, в одном из недавних интервью экс-супруга Тимощука заявила следующее: «Раньше Толик всегда надевал украинский флаг после победы. С началом войны его можно было увидеть с георгиевскими ленточками, но не с украинским флагом».

Напомню, что за годы карьеры Анатолий Тимощук, кроме «Шахтера», защищал цвета «Зенита», «Баварии» и «Кайрата», выиграв чемпионаты Украины, России и Германии, Кубок Казахстана, а также Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок УЕФА.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звездный зять-футболист президента Турции Арда Туран получил тюремный срок.

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