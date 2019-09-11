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ЕС и Канада призвали Верховную Раду избежать поспешного реформирования ВККС и Верховного суда, — СМИ
Представительство ЕС в Украине и Посольство Канады в Украине направили в Офис президента совместное письмо, в котором высказали свою позицию касательно законопроекта № 1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно деятельности органов судейского самоуправления», пишет Судебно-юридическая газета.
В письме идет речь о том, что ЕС и Канада в целом приветствуют стремление Парламента и Правительства быстро продвигать реформы в судебной системе и системе прокуратуры, однако ряд положений законопроекта 1008 необходимо доработать.
В частности, эксперты раскритиковали положения, касающиеся сокращения численности судей Верховного Суда. В сообщении говорится, что любое сокращение судей ВС должно базироваться на тщательном анализе его нынешней структуры, нагрузки на судей и юрисдикции. Позиция европейских экспертов и канадских дипломатов в этом аспекте такова: постепенное снижение нагрузки ВС за счет оптимизации его структуры и применения расширенных процедурных фильтров в перспективе позволит сократить количество судей, не нарушая международных стандартов независимости судебной системы.
Также у иностранных представительств возник ряд вопросов к процессу реформирования Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), в частности в роли международных экспертов в отборе членов комиссии, а также к вопросу создания Комиссии по этике и добропорядочности при Высшем совете правосудия.
В письме говорится, что перезагрузка ВККС и создание новой Комиссии по этике и добропорядочности будет неэффективной без реформирования ВСП.
Также западные партнеры напомнили представителям украинской власти, что за судебной реформой будут внимательно наблюдать бизнес-сообщество и иностранные инвесторы, ведь предсказуемая и независимая судебная система — ключевой фактор для привлечения и поддержки иностранных инвестиций.
Кроме этого они напомнили, что ЕС и Канада являются главными партнерами Украины в течение последних нескольких лет и в рамках партнерства нашей стране была предоставлена значительная политическая, финансовая и техническая поддержка в ряде отраслей.
Справка. По данным Министерства экономического развития и торговли Украины в І полугодии 2019 года ЕС и Канада стали одними из наиболее крупных доноров по объемам финансирования проектов международной технической помощи. Так по данным ведомства Евросоюз реализует проекты на общую сумму около 470 млн долларов, а Канада — на сумму более 140 млн долларов США.
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