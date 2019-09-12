Где смотреть онлайн «Динамо» — «Десна»: расписание трансляций матчей 7-го тура УПЛ

Спорт

В субботу, 14 сентября, поединками в Александрии, Львове и Харькове после двухнедельной паузы возобновится чемпионат Украины по футболу.

В рамках 7-го тура на стадионе «Металлист» в принципиальной дуэли сойдутся «Шахтер», заключивший недавно контракт с Евгением Коноплянкой, и «Заря», которая в прошлом туре отобрала два очка у «Динамо». Три последние встречи УПЛ горняки выиграли у луганчан с общим счетом 5:0, но при этом не стоит забывать, что 18 сентября «Шахтеру» предстоит там же, в Харькове, стартовать в Лиге чемпионов матчем против сильнейшей команды Англии «Манчестер Сити».

На поединок с «Ворсклой» львовские «Карпаты» выведет очередной новый главный тренер — экс-наставник «Олимпика» Роман Санжар, сменивший у руля команды Александра Чижевского. Кстати, полтавчане выиграли у «зелено-белых» три из четырех последних поединков во Львове, хотя в апреле были биты на «Украине» (4:0).

Генеральную репетицию перед дебютом в основной сетке еврокубков проведет «Александрия» (19 сентября команде Владимира Шарана предстоит гостевая встреча с немецким «Вольфсбургом»). В соперниках — новичок премьер-лиги «Днепр-1», который в нынешнем сезоне в гостях еще не проигрывал.

В воскресенье, 15 сентября, болельщики с нетерпением ждут противостояния на «Олимпийском» между «Динамо» и «Десной», расположившейся в турнирной таблице… выше киевлян. «Бело-синие», которым 19 сентября предстоит домашний матч Лиги Европы против шведского «Мальме», пока не побеждали под началом Алексея Михайличенко. Правда, если не считать недавний спарринг против херсонского «Кристалла», в котором «бело-синие» без игроков сборных разгромили представителя второй лиги — 6:0 (Гармаш, 8, 65, де Пена, 31, 87, Соль, 58, Сидорчук, 71).

На игру в Мариуполь донецкий «Олимпик» отправится с новым главными тренером — бывшим наставником «Динамо» 47-летним испанцем Висенте Гомесом. Пока дончане могут похвастаться всего одним турнирным очком, добытым в игре с «Динамо».

Новый главный тренер и у «Львова», которому предстоит встреча на столичной «Оболонь Арене» против «Колоса». Отправленного в отставку Богдана Блавацкого сменил экс-наставник «Стали» и «Вереса» Владимир Мазяр, который еще несколько дней назад возглавлял перволиговый «Горняк-Спорт».

Чемпионат Украины. 7-й тур

14 сентября (суббота)

«Александрия» — «Днепр-1» 14:00 «Футбол 2»

«Карпаты» — «Ворскла» 17:00 УНИАН

«Шахтер» — «Заря» 17:00 «Футбол 2»

15 сентября (воскресенье)

«Мариуполь» — «Олимпик» 14:00 «Футбол 1»

«Динамо» — «Десна» 17:00 «2+2»

«Колос» — «Львов» 19:30 «Футбол 1»

Положение команд:

1. «Шахтер» — 18 (6);

2. «Десна» — 11 (6);

3. «Заря» — 11 (6);

4. «Александрия» — 9 (6);

5. «Динамо» — 8 (5);

6. «Днепр-1» — 8 (6);

7. «Ворскла» — 7 (6);

8. «Колос» — 7 (6);

9. «Мариуполь» — 7 (5);

10. «Львов» — 6 (6);

11. «Карпаты» — 5 (6);

12. «Олимпик» — 1 (6).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины в спарринге с Нигерией отыграла два мяча за одну минуту.

Фото dynamo.kiev.ua



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