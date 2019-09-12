Сына Гари Линекера едва не убили в Африке (фото)

Спорт

Знаменитый экс-форвард «Тоттенхэма», «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер (третий бомбардир в истории команды после Уэйна Руни и Бобби Чарльтона), работающий на ВВС футбольным комментатором и ведущим телепередачи Match of the Day, рассказал, что его 25-летний сын Харри едва не погиб, снимая фильм о футболе в Африке.

«Он был в Сьерра-Леоне, работал на ответном поединке отбора ЧМ-2022 между сборными Сьерра-Леоне и Либерии, в котором хозяева победили — 1:0, но не смогли пройти соперника по сумме двух встреч. Они там снимали на камеру фанатов, раздевалку и все, что происходило за кулисами.

В общем, мой Харри чуть не лишился жизни, это было довольно страшно. Сьерра-Леоне нужно было забить еще один мяч, тогда они бы прошли дальше по правилу выездного гола. На последней минуте игрок упустил эту возможность, не реализовав пенальти, прозвучал свисток. И тут начались беспорядки, фанаты выбежали на поле, кидали камни.

Харри стоял рядом с оператором. Когда толпа наводнила поле, они разделились, Харри побежал в туннель в попытке укрыться. Туда пришли фанаты — 50 или 60 человек — и напали на него. Они срывали с него одежду, забрали телефон и вытащили все из карманов. У него остались только сигареты. Харри был в ужасе.

Затем он увидел нож и подумал, что его сейчас зарежут. Сын пулей бросился к вооруженному охраннику с щитом. Этот парень спас Харри и отвел его в комнату, где сын просидел довольно долго.

Я узнал об этом вчера вечером и полночи не мог уснуть. С сыном все в порядке, уже возвращается домой. Это был последний день съемок.

25-летний Харри Линекер во время съемок в Африке

Случившееся лишь доказывает, насколько хрупка жизнь наших детей. Я просто на секунду подумал, что при определенном стечении обстоятельств все могло сложиться иначе.

Харри в порядке. У него нет телефона с собой, поэтому он позвонил мне через FaceTime и сказал: «Папа, я в порядке. Это привело меня в ужас, но я в порядке», — рассказал 58-летний Гари Линекер.

Линекер-младший с Лионелем Месси

Кстати, Гари Линекер знаменит не только своими футбольными достижениями (к примеру, за более чем 600 игр в профессиональном футболе он не получил ни одной желтой или красной карточки!), но и своей крылатой фразой: «В футбол играют 22 человека, а побеждают немцы».

Кстати, в прошлом году, когда сборная Германии вылетела из элитного дивизиона Лиги наций, Линекер не упустил шанс посмеяться над собой. «Тот, кто сказал, что в футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы, ничего не соображает и должен быть понижен в классе», — написал Линекер в Twitter.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что хорватские фанаты спели колыбельную маленькой словацкой девочке.

Фото harry_lineker/Instagram



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