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Отравились более 40 человек: под Одессой суд арестовал киоск по продаже шаурмы
Следственный судья Овидиопольского районного суда постановил арестовать помещение в поселке Авангард, где продавалась шаурма, которой отравились более 40 человек.
С ходатайством об аресте имущества обратился следователь Овидиопольского отдела полиции, по согласованию с процессуальным руководителем — прокурором. По данным следствия, в павильоне продавали шаурму, хот-доги, куры-гриль.
Согласно документу, основанием для наложения ареста послужил тот факт, что ранее, во время осмотра места происшествия, представители правоохранительных органов ничего не изъяли, а киоск является вещественным доказательством, ведь в помещении могли сохраниться следы правонарушения.
Напомним, с 31 августа по 2 сентября в инфекционную больницу обратились более 40 человек, в том числе десять детей в возрасте от 3 до 17 лет. Позднее количество отравившихся возросло до 45. У потерпевших в результате анализов была выявлена сальмонелла.
Ранее на Волыни с пищевым отравлением были госпитализированы 16 человек.
Летняя жара требует особенного внимания к хранению продуктов. И когда правилами пренебрегают, может случиться беда. Так, на Черкассах девять человек были госпитализированы с острой кишечной инфекцией после употребления блинов, купленных в местном супермаркете.
А после массового отравления шаурмой на столичной Борщаговке Главное управления Госпотребслужбы столицы начало внеплановые проверки киосков, которые торгуют популярным фасфудом.
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