Коломойский банкротит «Центрэнерго», чтобы не допустить приватизации компании, — СМИ

Украина

Госкомпанию «Центрэнерго» сознательно доводят до банкротства, чтобы снизить ее инвестпривлекательность и не допустить приватизации. В результате Коломойский продолжит с выгодой использовать товарно-финансовые потоки государственной энергогенерирующей компании. Об этом пишет интернет-издание «Капитал» в материале «Кто препятствует приватизации «Центрэнерго».

В материале говорится, что после смены менеджмента «Центрэнерго», в результате которой компанией управляют близкие к Игорю Коломойскому лица, госпредприятие из прибыльного превратилось в убыточное. Только за июль-август 2019 года убыток госкомпании составил 1,3 млрд грн.

В статье отмечается, что менеджеры намеренно ухудшают финансовое положение «Центрэнерго» по классической схеме — «на входе и на выходе» — сначала зарабатывают на продаже госкомпании угля по завышенной цене (значительно дороже, чем по формуле «Роттердам+») через близкие к Коломойскому фирмы, а затем произведенную из угля электроэнергию продают по заниженным тарифам предприятиям этого же бизнесмена.

«С одной стороны, есть ООО «Нафта Форс», которое аффилировано с группой «Приват», доказательством чего является то, что это ООО управляет «приватовскими» АЗС под брендом ANP. «Нафта Форс» продает уголь «Центрэнерго» по цене 2,4 тыс. грн за т (с НДС). Но, если считать по пресловутой формуле «Роттердам+», уголь бы обходился в 1,74 тыс. грн за т. Импортный уголь из ЮАР обходится в 1,8 тыс. грн, из США и Колумбии в 1,9 тыс. грн. Причем, «Нафта Форс» продает уголь из РФ по 2,4 тыс. грн за т при более низких транспортных расходах. В сравнении ценой по формуле «Роттердам+», которую критикует Коломойский, цена угля для «Центрэнерго» от «Нафта Форс» выше на 40%. Так формируется первая часть убытков генерирующей компании и прибыль у «Нафта Форс», — сообщает автор материала.

Вторая часть убытков «Центрэнерго» формируется благодаря продаже компанией электроэнергии по цене ниже себестоимости. «При себестоимости 1,9−2,1 грн за 1 кВт-ч, большие объемы электроэнергии продаются по цене 1,3−1,6 грн за 1 кВт-ч. Счастливыми покупателями являются предприятия Коломойского — Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, «Днепразот», Покровский и Марганецкий ГОКи. Прибыль которых растет за счет убытков «Центрэнерго», — пишет интернет-издание «Капитал».

Собственник предприятия «Энергосети» Крючков оценил масштабы убытков, нанесенных «Центрэнерго» при Коломойском — 1,3 млрд. грн за июль-август.

«Центрэнерго» сознательно доводят до банкротства", — констатирует автор.

Напомним, ранее экс-председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк предупреждал, что злоупотребления в «Центрэнерго», которых не замечает НАБУ и САП, приведут к банкротству госпредприятия.

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