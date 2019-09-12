Шоу-бизнес

В четверг, 12 сентября, состоится третий выпуск популярного реалити «Зважені та щасливі» (СТБ). Борьбу с лишними килограммами продолжают 16 участников, один из которых уже вечером покинет проект. Минувший эфир стал последним для 34-летнего парикмахера из Киева Михаила Воробьева из «коричневой» команды тренера Иракли Макацарии. На обсуждении участники решили, что именно Миша — их слабое звено. Из-за травмы ноги он даже отказался участвовать в одном из конкурсов. Михаил уехал из лагеря похудения с весом 149 килограммов и продолжает снижать вес дома. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Михаил Воробьев рассказал о самом сложном испытании на проекте, своих страхах и диете, которая помогает ему снижать вес.

— Михаил, какие у вас ощущения после проекта?

— Легкость. Я стал быстрее ходить, мне нравится, как я сейчас выгляжу. Хотя, это еще далеко не предел.

— С каким весом вы пришли на реалити?

— 158 килограммов при росте 183 сантиметра. Мне было уже очень тяжело. В какой-то момент я понял, что вес не уходит, а только увеличивается. Все мои попытки самому как-то с этим справиться, похудеть, были безрезультатными. И я решил пойти на «Зважені та щасливі».

— Вы следили за проектом раньше?

— Время от времени. Я видел, что людям там реально помогают. В общем, однажды в интернете я увидел рекламу, о том, что проект набирает новых участников, заполнил анкету и решил попробовать. Тут все и закрутилось.

— Значит, вы знали, через что придется пройти?

— Признаюсь, я не представлял, насколько это окажется сложно. Мне кажется, в этом сезоне были самые тяжелые конкурсы для участников. Иногда физически это было просто невозможно перенести! Причем нагрузки увеличивались с каждым разом все больше и больше. Хотя мне было тяжело уже с самого первого конкурса.

— На втором эфире вы так и не смогли справиться с заданием.

— Да, стоять между пластинами на воде стало для меня, наверное, самым тяжелым испытанием. Я не смог его пройти, скинул недостаточно килограммов, чтобы не попасть под «желтую линию» и, в конце концов, покинул проект.

— Что сказал ваш тренер?

— Конечно, Иракли нас всех поддерживал. Признаюсь, я был рад, что именно он руководит нашей командой. Иракли — однозначно профессионал своего дела. Все, что он мне советовал, я делаю до сих пор.

— Вы продержались на проекте две недели…

— Да, увы, первое мужское голосование было моим. После второго эфира я покинул реалити. Но к тому времени, я уже почувствовал, что начал терять вес.

— Сколько вы сбросили на проекте?

— Девять килограммов, что, конечно, при моем общем весе не так значительно. Но и этого хватило, чтобы я увидел перемены. Правда, в основном внешние. Например, все мои футболки вдруг стали мне велики. Теперь я практически полностью поменял свой гардероб.

— Вы продолжаете снижать вес?

— Да, но по правилам шоу, не могу сказать, сколько сейчас вешу. Уходя с проекта, я принял решение, что все равно буду продолжать заниматься. После проделанной на реалити работы было бы глупо все забросить. Я нахожусь на домашнем похудении, периодически взвешиваюсь и вполне доволен результатом. Признаюсь, что не знаю, на скольких килограммах хотел бы остановиться. Пока ясно одно — чем больше я сброшу до финального взвешивания в декабре, тем лучше.

— Вы придерживаетесь диеты?

— Конечно! Правильное питание мне прописала диетолог проекта Светлана Фус. По ее рекомендации я полностью исключил для себя продукты с глютеном — это мука, крахмал. Стараюсь не есть картошку. В основном каши: булгур, кус-кус, чечевица, хлеб из твердых сортов пшеницы или вермишель.

— А мясо?

— Мясо — пожалуйста, только желательно не свинину. И, конечно, салаты, рыбу, яйца. Фрукты стараюсь не есть. А сладкое я никогда особо и не любил. Для меня главное сейчас — придерживаться режима питания. Раньше я и жареную картошку на ночь мог съесть, теперь, конечно, такого себе не позволяю. Ем за два часа до сна. Хожу в спортзал, сауну.

— Известно, что в этом сезоне участники не только борются с лишним весом, но еще и налаживают отношения со своей половинкой.

— У меня есть девушка, и, знаете, она меня любит любого. Когда я шел на проект, мы не встречались, решили взять паузу в отношениях. Но после моего возвращения снова сошлись, и сейчас она меня поддерживает в желании сбрасывать вес. Это очень важно.

— Когда вы стали полнеть?

— До 20 лет я был достаточно худым. Занимался спортом — плавал, бегал, играл в большой теннис. Потом случилась травма ноги, пришлось провести дома около двух лет. Лежачий режим сделал свое дело, и я стал резко набирать вес.

— Следите сейчас за проектом?



— Конечно. Знаете, будто переживаю все эмоции заново. На самом деле, было обидно, что я так рано ушел из проекта. Рассчитывал все же подольше продержаться. Но никого не обвиняю в том, что произошло. Ребята так проголосовали. В конце концов, это шоу и у него есть свои правила — каждую неделю должен уходить тот, кто меньше сбросил.

У меня была цель, с которой я пришел в этот проект, — надо было поправить свое здоровье. Признаюсь, последнее время уже была сильная одышка, болели ноги. Я ведь парикмахер, работа в основном стоячая. Так что большой вес мне совсем не нужен. Теперь чувствую, как становится все легче и легче. И это ключевое мое достижение.

— Клиенты вас узнают?

— Да я и раньше у себя в районе был довольно известным парикмахером! Но сейчас, конечно, желающих у меня постричься стало гораздо больше. Хотя для меня это не самое важное в жизни. Главное — здоровье.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» тренер «Зважених та щасливих» Иракли Макацария рассказал о закулисье проекта, а также о правильном режиме дня и количестве килограммов, которые можно сбросить за месяц.

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