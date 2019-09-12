Политика

В неформальной обстановке: Зеленский встретился с освобожденными Россией украинскими моряками (фото)

В Киеве в парковой зоне Мариинского дворца состоялась встреча президента Владимира Зеленского с освобожденными украинскими военными моряками.

Встреча состоялась в неформальной обстановке. Вместе с моряками на мероприятие пришли члены их семей.

Зеленский пообещал, что бывшим военнопленным выделят жилье в Одессе. Также глава государства вручил морякам подарки — президентские часы.

Напомним, 7 сентября 24 военных моряка с военных катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» вернулись в Украину. Моряки были захвачены 25 ноября 2018 года в Черном море и более девяти месяцев провели в московском СИЗО. Возвращение моряков состоялось в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

После возвращения из российского СИЗО морякам организовали медицинское обследование в военном госпитале и предоставят необходимое лечение.

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