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Легкий рецепт десерта панна-котта: быстро и вкусно (фото)
Итальянские десерты красивы и вкусны. Семифредо и тирамису, джелато и панна-котта завоевали вкус гурманов во всем мире. Сегодня многие хозяйки пробуют сделать их в домашних условиях, чтобы угостить родных и близких.
Приготовление десертов — работа филигранная, поэтому нужно знать немало тонкостей.
Рецептом панна-котты, которую любят взрослые и дети, с «ФАКТАМИ» поделилась известный кондитер из Чернигова Валентина Веревкина.
— Родиной нежного пудинга, который называется панна-котта, является Италия, а именно север Апеннинского полуострова, Пьемонт, — рассказывает Валентина Веревкина. — В переводе с итальянского panna cotta означает «вареные сливки», «вареный крем». Многие факты из истории возникновения блюда утеряны, однако известно, что в самых ранних своих версиях панна-котта содержала взбитые сливки, рыбий коллаген (костный отвар), мед и, конечно же, ваниль, которую добавляют для создания особого пряного вкуса. После запекания блюдо охлаждалось и подавалось с фруктами к бокалу вина.
— Впоследствии нежный деликатес широко распространился в Италии, а затем и по миру.
— Да, появились даже такие вариации блюда, как шоколадная и кофейная панна-котта. Однако итальянцы по-прежнему верны своим кулинарным традициям, поэтому в своем классическом исполнении средиземноморский собрат желе содержит жирные сливки, изрядную доля сахара, ваниль и желатин. Они являются основными ингредиентами этого лакомства. По сути, данное блюдо — средиземноморский вариант желе. Однако ему присущ ряд особенностей.
— Каких же?
— У него более нежная консистенция, мягкая структура, яркий и запоминающийся запах пряной ванили. Секрет в том, как готовится панна-котта. Рецепт предусматривает добавление в качестве основного ингредиента жирных сливок животного происхождения. Именно сливки делают блюдо более нежным. Угощение подают к столу холодным, добавляя при этом тертые ягоды, фрукты или джем. Нельзя не упомянуть о полезных свойствах этого лакомства. Да-да, несмотря на то, что панна-котта — это сладкое угощение, в умеренных количествах оно полезно для здоровья. В нем богатое содержание белка и кальция, которые хорошо усваиваются организмом именно из молочных блюд.
— Как приготовить панна-котту в домашних условиях?
— Это несложно. Мы приготовим классическую ванильную панна-котту и дополним ее нежный вкус цитрусовой ноткой.
Панна-котта
Для ее приготовления понадобятся:
- 600 г сливок 33−35 — процентной жирности;
- 100 г молока 2.5−3.2 -процентной жирности;
- 100 г сахарной пудры;
- 10 г желатина;
- 1 лайм;
- 300 г малины;
- стручок ванили.
Желатин замочить в молоке и дать постоять, пока он растворится. Цедру лайма срезать тонкой стружкой или натереть на мелкую терку. Влить в кастрюлю 400 г сливок, добавить цедру лайма и стручок ванили и довести до кипения. Снять с огня и процедить через сито.
Соединить желатин со сливками и перемешать (если желатин плохо растворился, процедить жидкость через сито). Оставшиеся сливки слегка взбить с сахарной пудрой, по желанию добавить столовую ложку алкоголя. Соединить обе части сливок. Разлить сливочное желе в небольшие чашки или порционные стаканы и поставить в холодильник на 2−3 часа.
Блендировать малину, перетереть через сито. В пюре, если малина кислая, добавить немного сахарной пудры. На застывшее желе тонким слоем вылить малиновое пюре. Украсить малиной и мятой. И приятного аппетита!
— Поделитесь лайфхаками? Ведь без знания тонкостей десерт может не получиться.
— Хорошую, качественную панна-котту, к сожалению, мало где можно попробовать. Во многих заведениях вам принесут резиновое молочное желе, которое вообще ничего общего не имеет с итальянским десертом. Один из признаков правильного десерта — бархатистая поверхность среза. Если вы отрезали вилочкой кусочек изделия и видите ровную гладкую поверхность — это не та панна-котта, которая вызывает восхищение у гурманов всего мира.
Главное в этом десерте качественные ингредиенты. Сливки должны иметь жирность не ниже 30%). Используется натуральная ваниль Бурбон (ее можно заменить ванильным сахаром, приготовленным из натуральной ванили.
Следуйте рецептуре — и у вас получится нежнейший, тающий во рту десерт.
— Какие ягоды можно использовать помимо малины?
— Любые. Все, что с кислинкой, хорошо сочетается со сладким. Например слива, красная смородина. Сейчас сезон слив, они будут очень уместны.
— Есть ли способ сделать десерт менее калорийным?
— Можно использовать менее жирные сливки или разбавить их молоком. Но это уже будет не совсем та панна-котта. Я даю рецептуру классической панна-котты. Ее можно дополнить лаймом и по желанию алкоголем (если будут есть взрослые). Что касается калорий, просто сделайте свою порцию меньшей.
— Бывает ли соленая панна-котта?
— Нет. Можно ее полить соленой карамелью. Получится вкусное сочетание.
— Какую посуду используют для подачи этого десерта?
— Для панна-котты можно использовать стаканчики, креманки, пиалы. Даже в бокалах для мартини подают этот десерт. Можно подать и на тарелке, сверху полив блендированной ягодой.
— Какой лучший комплимент получила ваша панна-котта?
— Дети очень любят это лакомство, так как оно немного напоминает сливочное мороженное. Панна-котта не оставит равнодушными никого. Стоит только попробовать настоящую панна-котту и вы влюбитесь в этот нежный вкусный десерт.
— Валентина, над чем вы сейчас работаете?
— Над новыми вкусами конфет. К примеру, одно из вкусных сочетаний — белый шоколад, кокос и ликер «Бейлис».
Ранее Валентина Веревкина, десерты и выпечка которой известны во многих странах мира, поделилась с «ФАКТАМИ» легким рецептом модного английского десерта — трайфла.
Фото из альбома Валентины Веревкиной
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..