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Самая несвободная в Европе: мировые эксперты по экономике поставили Украине неутешительный диагноз
Украине никак не удается покинуть группу экономически несвободных стран мира. В европейском регионе Украина — единственная, кого относят к экономически несвободным. Об этом свидетельствует новый рейтинг «Экономическая свобода в мире 2019» от канадского аналитического центра «Институт Фрейзера».
(Красным на карте обозначены страны из категории «наименее свободных»)
Составители рейтинга проранжировали 162 страны по пяти экономическим показателям. Украина в новом рейтинге занимает 135-ю позицию. В сравнении с предыдущим анализом позиции нашей страны улучшились, но эксперты отмечают, что украинская экономика все еще остается закрытой, зарегулированной, а потому уязвимой.
Для определения места страны в рейтинге эксперты брали показатели по состоянию на 2017 год. Украина хорошо себя проявила по такому показателю как «невмешательство государства в экономику» (учитывается доля госпредприятий, налогообложение, объемы государственных расходов). Также Украине выставили средние оценки за правила ведения бизнеса (87-е место).
Тем не менее, позитивы перекрываются слабой защищенностью права собственности в Украине (108-я позиция), высокой инфляцией и нестабильностью (159-я позиция), а также общей закрытостью экономики от партнеров из других стран (100-е место).
Напомним, ранее аналитики Forbes оценили позиции Украины с точки зрения ведения бизнеса. Наша страна оказалась на 77-м месте из 161 в рейтинге лучших государств для бизнеса.
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