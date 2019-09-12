24.72 / 24.99 27.14 / 27.56
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Неожиданный поворот: причиной масштабного пожара под Чернобылем была женская месть

20:16 12 сентября 2019 136
пожар
Инф. «ФАКТОВ»

Спустя сутки масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения локализован, но пока не потушен. Открытых очагов горения нет, но на 20 гектарах спасателям предстоит залить водой тлеющие пни, ветки и лесную подстилку. Для сброса воды привлечена авиация: два самолета АН-32П и вертолет Ми-8.

Полиция тем временем расследует причины пожара. Правоохранители считают, что сухостой возле села Новые Соколы Иванковского района загорелся не сам, а был умышленно подожжен, а потом уже пожар распространился на зону отчуждения вокруг ЧАЭС.

Уже найдена и предположительная поджигательница. Как полагает следствие, жительница села Старые Соколы Иванковского района подожгла траву, чтобы отомстить бывшим работодателям, не выплатившим зарплату. Женщина сейчас дает показания полиции. Если поджог докажут, то злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.

пожар

Напомним, пожар в Иванковском районе Киевской области начался 11 сентября. Загорелись шесть гектаров территории возле села Новые Соколы и еще 14 га на территории Чернобыльской зоны.

Кроме Иванковского района, спасателям пришлось выезжать на пожар под Вышгородом. Там к трагедии привело сжигание жителями сухой травы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер